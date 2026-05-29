МС създаде Организационен комитет за „Евровизия 2027“

29 май 2026, 19:57
П равителството създаде Организационен комитет, който да организира и координира подготовката и провеждането на конкурса „Евровизия“ през 2027 г. в България, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. 

В срок до 30 юни 2026 г. Организационният комитет ще изготви план за действие, който ще бъде внесен за разглеждане и приемане от Министерския съвет. Предвидено е също комитетът да наблюдава и координира изпълнението на приетия от правителството план за действие.

Председател на комитета е заместник министър-председателят Иво Христов. В състава са още заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев; заместник министър-председателят, който отговаря за управлението на европейските средства Атанас Пеканов; министрите на външните работи Велислава Петрова – Чамова; на вътрешните работи Иван Демерджиев, на здравеопазването Катя Ивкова, на културата Евтим Милошев, на младежта и спорта Енчо Керязов, на туризма Илин Димитров, както и генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова.

При необходимост председателят ще може да кани за участие в работата на Организационния комитет представители и на други държавни органи, на органи на местното самоуправление, на други организации, имащи отношение към подготовката и провеждането на конкурса.

Организационният комитет ще осигурява ефективно взаимодействие между компетентните институции и заинтересовани страни, ангажирани с подготовката и провеждането на конкурса. Той ще предлага мерки и ще координира изпълнението по въпросите относно избора и подготовката на място за провеждане на конкурса, финансовото осигуряване, сигурността и обществения ред, инфраструктурата и осигуряването на съпътстващите събития, дейностите за информация и комуникация и международното представяне на България, както и по други въпроси, свързани с подготовката и провеждането на конкурса.

Исторически успех: DARA влезе в престижната класация на Billboard

Припомняме, че България спечели тазгодишното издание на „Евровизия“ с песента на DARA - Bangaranga. 

Източник: МС    
