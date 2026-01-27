Долната камара на френския парламент забрани социалните мрежи за деца до 15 г.

Д олната камара на френския парламент - Националното събрание, одобри пълния текст на проектозакон, в който се забранява достъпът до социални мрежи на деца под 15-годишна възраст, предаде Франс прес.

Депутатите първо приеха след 116 гласа "за" и 23 "против" текста на изменение, което постановява, че "достъпът до онлайн услуга за социални мрежи, предоставяна от онлайн платформа, е забранен за непълнолетни“ под 15-годишна възраст, уточнява АФП.

Франция готви забрана на социалните мрежи за лица под 15 години

След това пълният текст на проектозакона бе одобрен със 130 на 21 гласа.

Проектозаконът следва да бъде разгледан от горната камара на парламента на Франция - Сената. Ако той бъде окончателно приет, Франция ще бъде първата европейска страна, която налага подобна възрастова граница за достъп до социални медии, посочва АФП.

Одобряването на законодателството идва в момент, когато Франция е силно обезпокоена от тормоза в интернет и опасностите, на които е изложено психичното здраве на тийнейджърите, обръща внимание Ройтерс.

Макрон: Мозъците на децата не са за продан

Искането за узаконяване на забраната е на правителството на президента Еманюел Макрон. Държавният глава приветства днешното гласуване в Националното събрание като "важна стъпка" в публикация в социалната мрежа "Екс".