Странна реч на Меси преди финала, предизвика буря в социалните мрежи

В идео, заснето секунди преди излизането на Аржентина за финала на Световното първенство през 2026 г., предизвика вълна от коментари в социалните мрежи заради необичайното поведение на Лионел Меси и атмосферата в съблекалнята на вече бившите световни шампиони, съобщава „Евронюз“.

Кадрите, заснети непосредствено преди двубоя със Испания на стадиона в Ню Джърси, показват как аржентинските национали са събрани в коридора, докато капитанът Лионел Меси се опитва да ги успокои.

Изненадващата причина президентът на Аржентина да пропусне финала на Световното

„Спокойно, нека останем спокойни, момчета, нека мислим само за играта, за нищо друго. Останете спокойни. Нека забравим за всичко, нека забравим за всичко. Нека се съсредоточим върху играта,“ казва Меси в кратката си реч.

Видеото привлече вниманието на феновете не само заради думите му, но и заради израженията на футболистите. Играчите изглеждат необичайно напрегнати, мрачни и притеснени - в рязък контраст с настроението, което демонстрираха по време на останалата част от турнира.

Това отприщи множество спекулации в социалните мрежи. Появиха се различни теории за случило се непосредствено преди финала, включително недоказани твърдения за уговорен мач.

Петиция за изхвърлянето на Аржентина от Мондиалa почти счупи рекорд на „Гинес“

Допълнителни предположения се появиха, след като аржентинският журналист Едуардо Файнман заяви, че преди началото на срещата сред делегацията се е разпространил слух, че агенти на ФБР са на стадиона с намерение да арестуват президента на Аржентинската футболна асоциация Клаудио „Чики“ Тапия.

Тази версия обаче не е потвърдена нито от ФБР, нито от Аржентинската футболна асоциация, нито от Меси, нито от селекционера Лионел Скалони или друг член на отбора.

Засега няма официално обяснение какво е имал предвид капитанът с думите си, а видеото продължава да поражда различни спекулации.