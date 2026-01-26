Макрон: Мозъците на децата не са за продан

О чаква се френските депутати днес да гласуват закон за забрана на социалните мрежи за деца под 15 години, инициатива, подкрепяна от президента Еманюел Макрон. Законът също предвижда забрана за мобилни телефони в гимназиите по примера на Австралия, която в края на миналата година забрани социалните мрежи за деца под 16 години.

Макрон вече обеща да ускори законодателния процес за забраната, с цел тя да влезе в сила през септември тази година.

Франция готви забрана на социалните мрежи за лица под 15 години

„Помолих правителството да активира ускорената процедура, за да може тя да протече възможно най-бързо“, каза той във видеоклип, записан от самия него и излъчен по телевизия BFM. Макрон подчерта, че иска забраната да бъде „приложена от началото на следващата учебна година“ през септември.

„Мозъците на нашите деца и юноши не са за продан или за манипулиране, нито от американски платформи, нито от китайски алгоритми“, посочи президентът на Франция.

Бившият премиер Габриел Атал, който води законодателите от партията „Ренесанс“ на Макрон в долната камара, заяви, че се надява законопроектът да бъде приет от Сената през февруари. Той уточни, че „социалните платформи ще имат срок до 31-ви декември да деактивират съществуващите акаунти, които не отговарят на възрастовото ограничение“.

Освен борбата с влиянието на екраните и социалните мрежи върху психичното здраве на тийнейджърите, Атал подчерта, че мярката ще помогне да се противопоставят „на редица сили, които чрез социалните мрежи искат да колонизират детските умове“.

Франция въвежда изискване за "дигитално пълнолетие" за социалните мрежи

Френската държавна агенция за обществено здраве (ANSES) заяви този месец, че социални мрежи имат многобройни вредни ефекти върху тийнейджърите, особено момичетата, като не са единствената причина за влошаването на психичното здраве. Изброените рискове са много, включително кибертормоз и достъп до неподходящо съдържание.

Франция забранява смартфоните в училищата

Законопроектът постановява, че „достъпът до онлайн социални мрежи, предоставяни от онлайн платформа, е забранен за непълнолетни под 15 години“, но няма да важи за онлайн енциклопедии и образователни справочници. Проектът също така трябва да се въведе ефективна система за проверка на възрастта. Работа по такава система в момента се извършва на европейско ниво. През 2018 г. Франция вече забрани на децата да използват мобилни телефони в колежите и средните училища, където учат деца между 11 и 15 години.