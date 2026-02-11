Президентски избори във Франция 2027: Кандидатите, партиите и началото на надпреварата

П резидентските избори във Франция може да са все още на повече от 14 месеца разстояние, но кампанията вече е в ход, пише POLITICO .

Традиционно френските кампании не започват преди края на августовските ваканции в годината преди вота, но зaлoгът за изборите през 2027 г. е толкова висок, предвид възможната победа на крайнодесен президент, скептичен към Европейския съюз и НАТО, че надпреварата започна значително по-рано.

Почти всяка политическа програма във Франция, от екологията до бизнес регулациите, вече се разглежда през призмата на предстоящите президентски избори, на които центристът Еманюел Макрон няма право да се кандидатира.

Пример за това беше миналата седмица на форума World Impact Summit в Париж. Формално посветен на зеления преход на Европа, той се превърна в сцена за далеч по-високопоставени политически маневри. Потенциални кандидат-президенти като лидерът на Зелените Марин Тонделье, председателят на крайнодясната партия "Национален сбор" Жордан Бардела, центристът Габриел Атал и представителят на център-лявото Рафаел Глюксман използваха дебата за устойчивото развитие, за да очертаят съперничещи си визии за страната и Елисейския дворец.

"Трябва да подготвим бъдещето", заяви бившият премиер Атал. "През 2027 г. страната е изправена пред решаващ момент на истината - важен за Франция и за Европа."

Влиятелната бизнес организация Medef също действа отрано, за да наложи гласа си в кампанията, като организира обеди между водещи индустриалци и потенциални кандидати като Бардела, Атал и лидера на социалистите Оливие Фор.

Ключово е, че политическите партии разглеждат местните избори през следващия месец като генерална репетиция за президентската надпревара. Крайнодесният "Национален сбор" се надява да затвърди статута си на водеща политическа сила във Франция, докато левицата и центърът се стремят да докажат, че все още са значими.

"Това ще бъде много дълга кампания", казва социологът от OpinionWay Бруно Жанбар.

France’s presidential election may still be more than 14 months away.



But the campaign is already well under way.https://t.co/fj0Nu5LnO4 — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) February 11, 2026

Нов политически пейзаж

Да тръгнеш пръв във френските избори невинаги е предимство, както разбра бившият премиер Едуар Филип, който потвърди кандидатурата си преди месеци и първоначално беше сочен като фаворит, но сега изостава в социологическите проучвания.

Либералният бивш премиер Франсоа Байру, чиито президентски амбиции са публична тайна, отдавна твърди, че за кандидатите има значение само дали са част от дебата най-рано около Коледа преди изборите.

Освен това строгите френски закони за финансиране на кампаниите означават, че няма нужда от ранно набиране на средства за огромна предизборна каса.

Но перспективата за крайнодесен френски президент накара политическия естаблишмънт да търси спешно фигура, която да се изправи срещу Бардела или предпочитания кандидат на "Национален сбор" Марин Льо Пен, която обжалва присъда за присвояване, извадила я временно от надпреварата.

Няма очевиден кандидат от мейнстрийма, който да поведе колоната, особено след като победата на Макрон през 2017 г. разруши традиционното ляво-дясно политическо поле във Франция. Политическият център се разпадна, а пъстра група кандидати се надпреварва да запълни мястото на Макрон.

Министърът на правосъдието Жералд Дарманен предупреди срещу прекалено големия брой кандидати, особено сред център-дясното пространство, където се очертават фигури като Филип и Атал.

"Конкуренцията е нормална и легитимна", каза той пред RTL миналата седмица. "Но ако има повече от един кандидат, възможно е нито един да не стигне до балотажа. Спешно трябва да се разберем."

По-малко известни политици като социалиста Жером Гедж, който се включи в надпреварата миналата седмица, стартират рано с надеждата допълнителното време да им помогне да изградят разпознаваемост сред избирателите.

Гедж се присъединява към Филип и Тонделье, лидерът на Зелените, като вече потвърдени кандидати. Други са по-предпазливи относно 2027 г., но изглежда се готвят за участие: сред тях са бившият премиер Доминик дьо Вилпен, лидерът на "Републиканците" Брюно Ретайо и консервативният ръководител на региона О дьо Франс Ксавие Бертран.

Medef обяви, че изтегля напред старта на срещите си с кандидати, за да се приспособи към новата реалност.

"Колкото по-рано започнем диалог с тях, толкова по-голям е шансът да повлияем на позициите им", каза член на управителния съвет на Medef, пожелал анонимност.

Източник: IStock

Оцеляването на най-силните

Повечето политически наблюдатели смятат, че полето с кандидати става прекалено широко. Малцина обаче са на едно мнение как да бъде стеснено.

Части от левицата и десницата обмислят първични избори още преди двутуровия вот, но не всички приемат тази идея, особено онези, които имат минимално предимство и могат да го загубят от по-слабо разпознаваеми съперници.

Други настояват за дарвинистки подход, кандидатите да се преборят помежду си директно на терена на кампанията.

"Убеден съм, че трябва да се разберем за кандидат възможно най-късно", казва бивш центристки министър. "Това са извънредни избори и кампанията не може да бъде както обикновено."

Седмицата между двата тура на местните избори следващия месец ще даде важни сигнали за посоката занапред, тъй като партиите ще бъдат принудени на места да създават тактически съюзи, за да блокират идеологически опоненти.

"Местните избори се решават от локални теми, така че не можем директно да прехвърлим резултатите на национално ниво", казва социологът Жанбар. "Но те ще покажат как партиите взаимодействат помежду си."