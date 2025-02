Попаднали в капана на Тръмп и Путин, лидерите на ЕС провеждат среща на върха в Брюксел

К огато лидерите на ЕС се съберат в Брюксел, за да обсъдят бъдещето на европейската отбрана, Франция ще бъде срещу (почти) всички останали. Париж твърдо отстоява позицията си, че парите на европейските данъкоплатци трябва да се харчат за военни системи, проектирани и произведени в Европа. Но много други държави предупреждават, че изключването на американските оръжейни производители от субсидиите на ЕС ще разгневи президента на САЩ Доналд Тръмп, твърдят няколко дипломати. Това пише Лаура Каяли за Politico.

„Ако в този момент ЕС ще инвестира милиарди в отбранителни способности и категорично затваряме вратата за американската отбранителна индустрия, мислите ли, че това ще се приеме добре в Мар-а-Лаго?“ – попита европейски дипломат, визирайки резиденцията на Тръмп във Флорида.

За разлика от Франция – единствената ядрена сила в блока – страни като Германия, Полша, Нидерландия и балтийските държави „имат стратегически интерес да държат съюзниците си близо до себе си“, добави дипломатът.

Неформалната среща на върха има за цел да определи посоката на отбранителната политика на ЕС в отговор на нарастващата заплаха от Русия, включително въпроси като финансиране и производство на оръжие, както и да даде насоки на Европейската комисия за дългосрочната отбранителна стратегия.

Една от основните цели на срещата в Брюксел е да се намери обща позиция за съвместното развитие на военно оборудване с европейско финансиране. Но доминиращата роля на Вашингтон и американските компании в отбраната на Европа ще бъде основен въпрос.

Някои държави, особено тези, които са географски близо до Русия, искат да купуват вече съществуващо оръжие, за да подсилят армиите си срещу Кремъл, както и да произвеждат чуждестранно оборудване по лиценз.

„Нас ни интересува най-доброто оборудване, което може да бъде доставено възможно най-бързо“, коментира полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш пред Politico. Той изчисли, че Полша е похарчила 60 милиарда долара за американско военно оборудване, като е инвестирала още милиарди в оръжия от Южна Корея.

Политическият аспект също играе роля – необходимо е САЩ, особено при лидерството на Тръмп, да виждат стойност в запазването на съюза си с Европа. Затова европейските държави трябва да се погрижат да купуват американски стоки, включително оръжия, заяви италианският външен министър Антонио Таяни.

„Идеята, че трябва да привлечем САЩ, за да искат да останат в Европа, е най-широко споделяната“, призна висш френски военен офицер, който говори анонимно. „Опасявам се, че Франция е донякъде изолирана и не получава голяма подкрепа.“

Смущения в ерата на Тръмп

Това означава, че президентът на САЩ ще бъде най-значимият човек на срещата в днес, въпреки че не е поканен.

Спорът за това колко средства да се разпределят в рамките на ЕС и доколко вратата да бъде отворена за производители на оръжие извън Съюза вече се разгаря около Европейската програма за отбранителна индустрия, която разполага с бюджет от 1,5 милиарда евро. Въпреки че сумата е малка – Косиняк-Камиш я нарече „шега“ – програмата е предвестник на планирано значително увеличаване на европейските разходи за отбрана.

Полша и балтийските страни разпространиха документ преди срещата на върха, в който призовават ЕС да инвестира поне 100 милиарда евро в отбрана до 2027 г., включително чрез закупуване на оръжие от неевропейски съюзници в НАТО. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви миналата година, че блокът трябва да обмисли разходи за отбрана в размер на допълнителни 500 милиарда евро през следващото десетилетие.

В момента САЩ печелят значително от нарастващите военни разходи на Европа. Между средата на 2022 и средата на 2023 г. 63% от всички отбранителни поръчки на ЕС са направени към американски компании, а още 15% – към други доставчици извън ЕС, според миналогодишния доклад на Марио Драги, който цели да повиши конкурентоспособността на Европа.

Франция води битката за промяна на тази тенденция, като получава известна подкрепа от Гърция.

Миналата седмица гръцкият заместник-министър на отбраната Янис Кефалогиянис заяви, че увеличаването на покупките на оръжия, „разработени и произведени в ЕС, ще доведе до по-голяма стратегическа автономия, особено ако НАТО бъде поставен под натиск по време на втория мандат на Тръмп“.

Официален представител на Елисейския дворец отхвърли твърдението, че Париж е изолиран. „Няма разделение между онези, които искат да купуват американско оръжие, и тези, които искат да запазят европейските пари за европейски производители“, заяви той пред журналисти в петък.

„Има доста широк консенсус, че когато започнем да обсъждаме какво искаме да правим заедно – ракети, противоракетна отбрана, дронове, защита срещу дронове, удари в дълбочина – трябва да развиваме общи способности, които на европейците в момента им липсват“, добави представителят.

