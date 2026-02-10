Свят

Иран предупреди САЩ

От Америка зависи да реши да действа независимо от разрушителните натиск и влияния

10 февруари 2026, 16:42
Иран предупреди САЩ
И ран днес предупреди САЩ, където утре на посещение ще бъде израелският премиер, да се противопоставят на „разрушителни влияния“, които могат да прекъснат възобновените преговори между двете страни, заяви иранското Министерство на външните работи, цитирано от „Франс прес“.

Тръмп предупредил Нетаняху да не атакува Иран

„Нашият партньор в преговорите е Америка. От Америка зависи да реши да действа независимо от разрушителните натиск и влияния, които вредят на региона“, заяви говорителят на министерството Есамил Багаи.

САЩ: Без военни заплахи към Иран

Очаква се израелският премиер Бенямин Нетаняху да се срещне с американския президент Доналд Тръмп утре във Вашингтон, за да го убеди да заеме по-твърда позиция срещу Техеран по отношение на иранската ракетна програма и сигурността на Израел.

