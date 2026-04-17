Европа разполага със запаси от самолетно гориво само за шест седмици заради войната в Иран, казва енергиен шеф

Международната енергийна агенция предупреди, че заради блокадата на Ормузкия проток авиокомпаниите ще започнат да отменят полети „много скоро“. Докато KLM вече съкращава графици, запасите на Стария континент ще стигнат за по-малко от два месеца

17 април 2026, 13:53
Примирието между Израел и Ливан влезе в сила, но вече има съобщения за нарушения

Примирието между Израел и Ливан влезе в сила, но вече има съобщения за нарушения
Тръмп: Сделката с Иран е много близо

Тръмп: Сделката с Иран е много близо
Тръмп: Израел и Ливан се съгласиха за примирие

Тръмп: Израел и Ливан се съгласиха за примирие
Момчето, стреляло в Турция, следвало масов убиец от САЩ

Момчето, стреляло в Турция, следвало масов убиец от САЩ
След края на ерата Орбан – накъде ще поеме Унгария

След края на ерата Орбан – накъде ще поеме Унгария
Горивата през 2026: Франция бори спекулата, какви са цените в съседите ни и в ЕС

Горивата през 2026: Франция бори спекулата, какви са цените в съседите ни и в ЕС
Израел и Ливан с противоречиви сигнали за възможни преговори

Израел и Ливан с противоречиви сигнали за възможни преговори
Хелий-3: Супергоривото за трилиони в лунния прах, с което последният човек на Луната ще спаси Земята

Хелий-3: Супергоривото за трилиони в лунния прах, с което последният човек на Луната ще спаси Земята

Щ е има анулирани полети „скоро“, ако доставките на петрол не бъдат възстановени в следващите седмици, твърди ръководителят на МАЕ, цитиран от The Guardian.

(Във видеото: Европейските летища предупреждават за риск от недостиг на авиационно гориво до три седмици)

Европа разполага със самолетно гориво само за шест седмици, преди недостигът да удари сектора поради войната в Иран, според ръководителя на световен енергиен надзорен орган.

ЕС е на три седмици от „сух режим“ за авиационно гориво

Фатих Бирол, изпълнителен директор на Международната енергийна агенция (МАЕ), заяви, че скоро ще има отменени полети, ако доставките на петрол от Близкия изток не бъдат възстановени в рамките на следващите седмици. „Мога да ви кажа, че скоро ще чуем новини, че някои полети от град А до град Б може да бъдат отменени в резултат на липса на керосин“, каза той пред Асошиейтед прес.

KLM, част от групата Air France-KLM, обяви в четвъртък, че ще съкрати 160 полета през следващия месец поради високите цени на самолетното гориво. Макар това да е по-малко от 1% от графика им, анулиранията подчертават финансовия натиск върху авиационната индустрия. Холандската авиокомпания заяви: „Това засяга ограничен брой полети в рамките на Европа, които поради нарастващите разходи за керосин в момента вече не са финансово жизнеспособни за експлоатация. Няма недостиг на керосин. KLM очаква натоварен период на майските празници и се уверява, че пътниците могат да пътуват до своите ваканционни дестинации според планираното.“

Войната в Иран: По-малко полети, по-скъпи билети

Войната на САЩ и Израел срещу Иран предизвика сътресения на световните енергийни пазари от първите удари в края на февруари. В отговор Иран ефективно затвори Ормузкия проток – жизненоважен експортен маршрут за петрол от Персийския залив. Миналата седмица САЩ и Иран се споразумяха за двуседмично примирие, но преговорите за прекратяване на войната се провалиха през уикенда. Непреките преговори с посредничеството на Пакистан продължават.

Цените на фючърсите на петрола сорт Брент остават с над 30% по-високи, отколкото бяха преди войната. Бързото покачване на цените на бензина оказва натиск върху американския президент Доналд Тръмп. Досега обаче не е имало пряк недостиг на самолетно гориво, тъй като пратките, тръгнали преди войната, продължават да пристигат. Последните товари вече стигнаха до Европа.

Освен петрола и газа: Какво още ще поскъпне заради войната с Иран

Бирол заяви, че Европа има „може би около шест седмици самолетно гориво“, съобщи АП. Коментарите му допълват тези на Международния съвет на летищата в Европа (ACI Europe) – лобистка група, която миналата седмица писа до комисарите по енергетиката и транспорта на ЕС, казвайки, че блокът е на три седмици от недостиг.

Летищата и авиокомпаниите обикновено разполагат със запаси от гориво за около шест седмици в нормални времена. Войната в Иран обаче се проточи достатъчно дълго, за да се изчерпят допълнителните резерви в системата, а други доставчици нямат достатъчно капацитет, за да заменят доставките, идващи през Галфа.

„В миналото имаше група, наречена Dire Straits“, каза Бирол.

МАЕ вещае безпрецедентна глобална криза след войната в Иран

„Сега ситуацията е отчаяна (dire strait) и ще има сериозни последици за световната икономика. И колкото по-дълго продължава, толкова по-зле ще бъде за икономическия растеж и инфлацията по света.“ Въздействието ще бъде „по-високи цени на бензина, по-високи цени на газа, високи цени на електроенергията“, като някои части на света ще бъдат „ударени по-силно от други“.

Някои авиокомпании отмениха полети, които биха били губещи поради по-високите цени на горивата. Дори тези, които са застраховали цените си (hedging), обмислят анулирания. Air France-KLM е хеджирала 87% от експозицията си, но все пак реши да съкрати полети поради разходите. Съкращенията са фокусирани върху натоварени маршрути между Амстердам и Лондон или Дюселдорф, където пътниците лесно могат да бъдат пренасочени.

Британската авиокомпания easyJet заяви в четвъртък, че няма притеснения относно доставките на гориво за следващия месец. Кентън Джарвис, главен изпълнителен директор на easyJet, каза: „Имаме видимост до средата на май и нямаме притеснения.“

Анулирани полети Недостиг на самолетно гориво Доставки на петрол Война в Иран Международна енергийна агенция Фатих Бирол Европа Ормузки проток Високи цени на горивата Авиационен сектор
Извънредно от „Дондуков“ 2: Илияна Йотова ще направи обръщение към нацията броени часове преди вота

Извънредно от „Дондуков“ 2: Илияна Йотова ще направи обръщение към нацията броени часове преди вота

Крепост в небесата: Какво представлява „Самолетът на Страшния съд“ на САЩ

Крепост в небесата: Какво представлява „Самолетът на Страшния съд“ на САЩ

Събота е ден за размисъл преди осмите избори за НС за последните 5 години

Събота е ден за размисъл преди осмите избори за НС за последните 5 години

Маверик се завръща: Официално потвърдиха „Топ Гън 3“ след историческия успех от 1,5 милиарда долара

Маверик се завръща: Официално потвърдиха „Топ Гън 3“ след историческия успех от 1,5 милиарда долара

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Как кучетата пият вода: научното обяснение зад този уникален процес

Как кучетата пият вода: научното обяснение зад този уникален процес

Пари и списъци с имена в кола с кандидат-депутат
Ексклузивно

Пари и списъци с имена в кола с кандидат-депутат

Разкриха жестокото убийство във Варна, момче и младежи в ареста
Ексклузивно

Разкриха жестокото убийство във Варна, момче и младежи в ареста

Тръмп: Сделката с Иран е много близо
Ексклузивно

Тръмп: Сделката с Иран е много близо

Гърция разкри руски заговор за покушение в Литва
Ексклузивно

Гърция разкри руски заговор за покушение в Литва

Яхтата на Аристотел Онасис "Christina O" отново се продава за над 50 млн. евро

Яхтата на Аристотел Онасис "Christina O" отново се продава за над 50 млн. евро

Легендарният плавателен съд е бил домакин на Кенеди, Чърчил и Холивудски звезди

<p>&bdquo;Голото&ldquo; оръжие на Aprilia и приключенски турър от Moto Guzzi</p>

„Голото“ оръжие на Aprilia и приключенски турър от Moto Guzzi

От Италия с любов: удоволствието да минеш през серпентините на Стелвио се въплъщава в модерния едноименен турър на Moto Guzzi, докато Tuono 457 идва под формата на „гол“ адреналин с марка Aprilia

<p>&bdquo;Това е почти паранормално&ldquo;:&nbsp;Изложба за &bdquo;Титаник&ldquo; се наводни на годишнината от трагедията</p>

Изложба за „Титаник“ потъна във вода точно на годишнината от трагедията

Музеят „Воло“, известен с разказите за духове, претърпя странен инцидент – залите с артефакти за 6 млн. долара бяха наводнени без видима причина точно на 14 април. Собствениците са в шок: „Това е повече от ирония, това е почти паранормално“

Хиляди се връщат в Ливан след примирието с Израел

Хиляди се връщат в Ливан след примирието с Израел

Трафик и задръствания по основните пътища към южната част на страната

Регионална среща събира независими търговци във Велико Търново в края на април

Регионална среща събира независими търговци във Велико Търново в края на април

Тази година форматът „Търговия с човешко лице“ включва серия от събития, насочени към непосредствен диалог с бизнеса на традиционна търговия

Голям пожар в Пловдив изпепели над 30 автомобила в автоморга

Голям пожар в Пловдив изпепели над 30 автомобила в автоморга

Огънят е избухнал в индустриалната зона край Околовръстното шосе

Откриха Сара Фъргюсън: Къде се укрива Фърги след ареста на принц Андрю

Фъргюсън, която загуби титлата си херцогиня на Йорк, след като Андрю беше лишен от кралските си почести от брат си крал Чарлз, беше видяна за последно сред семейство и приятели на кръщенето на внучката си Атина, второто дете на принцеса Беатрис, през декември 2025 г.

Политическо напрежение в Будапеща - Мадяр призова за търпение

Политическо напрежение в Будапеща - Мадяр призова за търпение

Той подчерта, че все още няма окончателно решение за ключови постове като министрите на образованието и културата, като уточни, че има няколко обсъждани кандидати

700 000 евро допълнителни възнаграждения за служителите в "Борба с градушките"

700 000 евро допълнителни възнаграждения за служителите в "Борба с градушките"

Средствата ще бъдат отпуснати с решение на Министерския съвет

Тежки критики и огромни разходи в „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Тежки критики и огромни разходи в „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Победа в задачата „Дневна“ ще изравни силите или ще даде значителна преднина на единия отбор

<p>САЩ: Русия планира да разположи ядрено оръжие в Космоса, за да атакува спътници</p>

Генерал от САЩ: Русия планира да разположи ядрено оръжие в Космоса, за да атакува спътници

Той добави, че Америка е "силно обезпокоена" от плана на Кремъл

МВР иззе пушка и около 60 броя боеприпаси за огнестрелни оръжия при акция в Сандански

МВР иззе пушка и около 60 броя боеприпаси за огнестрелни оръжия при акция в Сандански

Полицията е задържала 62-годишния собственик и е образувано досъдебно производство

Проучване на dentsu показва: подценяването на видео съдържанието за изграждане на марките, създава много пропуснати възможности

Проучване на dentsu показва: подценяването на видео съдържанието за изграждане на марките, създава много пропуснати възможности

Ново глобално изследване – The Brand Reset – надгражда експертизата на dentsu в областта на икономиката на вниманието, като за първи път свързва вниманието, силата на бранда и продажбите. То поставя под въпрос фокуса на индустрията върху краткосрочните резултати

Retail & Manufacturers Community Day: Как се променят бизнеса и потребителите с помощта на новите технологии

Retail & Manufacturers Community Day: Как се променят бизнеса и потребителите с помощта на новите технологии

Сигнали за изборни нарушения в социалната сфера се проверяват от институциите

Сигнали за изборни нарушения в социалната сфера се проверяват от институциите

Инспекцията по труда следи за спазване на правата на избирателите

Финалът на емоционалното приключение „Изживей България“ разкрива историите на пътешествениците

Финалът на емоционалното приключение „Изживей България“ разкрива историите на пътешествениците

Четиримата чужденци ще разкрият повече за себе си и приключението в събота от 16:00 ч. по NOVA

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми се задъхва толкова много?

dogsandcats.bg

10 често срещани здравословни проблеми при Кане Корсо

dogsandcats.bg
1

Времето и ремонтите

sinoptik.bg
1

Слънчево в Деня на изборите

sinoptik.bg

Владо Карамазов снима под земята, помагат му миньори

Edna.bg

Кино програмата на SHAPESHIFT 2026: Къде свършва алгоритъмът и започва човекът?

Edna.bg

Спас Делев: Лудогорец не е това, което беше, на 36 години няма смисъл да съм национал

Gong.bg

Звездата на Комо не мисли за връщане в Реал Мадрид, а за Мондиал 2026 с Меси

Gong.bg

Голям пожар в индустриалната зона на Пловдив (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Какво ще е времето в изборния ден и през следващата седмица

Nova.bg