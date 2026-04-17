Европа разполага със запаси от самолетно гориво само за шест седмици заради войната в Иран, казва енергиен шеф

Щ е има анулирани полети „скоро“, ако доставките на петрол не бъдат възстановени в следващите седмици, твърди ръководителят на МАЕ, цитиран от The Guardian .

(Във видеото: Европейските летища предупреждават за риск от недостиг на авиационно гориво до три седмици)

Европа разполага със самолетно гориво само за шест седмици, преди недостигът да удари сектора поради войната в Иран, според ръководителя на световен енергиен надзорен орган.

ЕС е на три седмици от „сух режим“ за авиационно гориво

Фатих Бирол, изпълнителен директор на Международната енергийна агенция (МАЕ), заяви, че скоро ще има отменени полети, ако доставките на петрол от Близкия изток не бъдат възстановени в рамките на следващите седмици. „Мога да ви кажа, че скоро ще чуем новини, че някои полети от град А до град Б може да бъдат отменени в резултат на липса на керосин“, каза той пред Асошиейтед прес.

KLM, част от групата Air France-KLM, обяви в четвъртък, че ще съкрати 160 полета през следващия месец поради високите цени на самолетното гориво. Макар това да е по-малко от 1% от графика им, анулиранията подчертават финансовия натиск върху авиационната индустрия. Холандската авиокомпания заяви: „Това засяга ограничен брой полети в рамките на Европа, които поради нарастващите разходи за керосин в момента вече не са финансово жизнеспособни за експлоатация. Няма недостиг на керосин. KLM очаква натоварен период на майските празници и се уверява, че пътниците могат да пътуват до своите ваканционни дестинации според планираното.“

Войната в Иран: По-малко полети, по-скъпи билети

Войната на САЩ и Израел срещу Иран предизвика сътресения на световните енергийни пазари от първите удари в края на февруари. В отговор Иран ефективно затвори Ормузкия проток – жизненоважен експортен маршрут за петрол от Персийския залив. Миналата седмица САЩ и Иран се споразумяха за двуседмично примирие, но преговорите за прекратяване на войната се провалиха през уикенда. Непреките преговори с посредничеството на Пакистан продължават.

Цените на фючърсите на петрола сорт Брент остават с над 30% по-високи, отколкото бяха преди войната. Бързото покачване на цените на бензина оказва натиск върху американския президент Доналд Тръмп. Досега обаче не е имало пряк недостиг на самолетно гориво, тъй като пратките, тръгнали преди войната, продължават да пристигат. Последните товари вече стигнаха до Европа.

Освен петрола и газа: Какво още ще поскъпне заради войната с Иран

Бирол заяви, че Европа има „може би около шест седмици самолетно гориво“, съобщи АП. Коментарите му допълват тези на Международния съвет на летищата в Европа (ACI Europe) – лобистка група, която миналата седмица писа до комисарите по енергетиката и транспорта на ЕС, казвайки, че блокът е на три седмици от недостиг.

Летищата и авиокомпаниите обикновено разполагат със запаси от гориво за около шест седмици в нормални времена. Войната в Иран обаче се проточи достатъчно дълго, за да се изчерпят допълнителните резерви в системата, а други доставчици нямат достатъчно капацитет, за да заменят доставките, идващи през Галфа.

„В миналото имаше група, наречена Dire Straits“, каза Бирол.

МАЕ вещае безпрецедентна глобална криза след войната в Иран

„Сега ситуацията е отчаяна (dire strait) и ще има сериозни последици за световната икономика. И колкото по-дълго продължава, толкова по-зле ще бъде за икономическия растеж и инфлацията по света.“ Въздействието ще бъде „по-високи цени на бензина, по-високи цени на газа, високи цени на електроенергията“, като някои части на света ще бъдат „ударени по-силно от други“.

Някои авиокомпании отмениха полети, които биха били губещи поради по-високите цени на горивата. Дори тези, които са застраховали цените си (hedging), обмислят анулирания. Air France-KLM е хеджирала 87% от експозицията си, но все пак реши да съкрати полети поради разходите. Съкращенията са фокусирани върху натоварени маршрути между Амстердам и Лондон или Дюселдорф, където пътниците лесно могат да бъдат пренасочени.

Британската авиокомпания easyJet заяви в четвъртък, че няма притеснения относно доставките на гориво за следващия месец. Кентън Джарвис, главен изпълнителен директор на easyJet, каза: „Имаме видимост до средата на май и нямаме притеснения.“