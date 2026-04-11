Свят

ЕС е на три седмици от „сух режим“ за авиационно гориво

ACI Europe заяви, че наближаването на „пиковия летен сезон", когато увеличеното въздушно пътуване подпомага туризма, който е от решаващо значение за много икономики в ЕС, „само засилва тези опасения"

11 април 2026, 14:03
ЕС е на три седмици от „сух режим“ за авиационно гориво
Е вропейските летища са изправени пред критичен недостиг на авиационно гориво, който може да затрудни въздушния транспорт в целия регион и съответно да влоши икономическия удар от войната с Иран, предупреди браншова организация.

„На този етап разбираме, че ако преминаването през Ормузкия проток не бъде възобновено по какъвто и да е значим и устойчив начин в рамките на следващите 3 седмици, системният недостиг на авиационно гориво ще стане реалност за Европейския съюз“, заяви ACI Europe, която представлява европейските летища, в писмо от 9 април до Дан Йоргенсен и Апостолос Цицикостас, високопоставени служители в Европейската комисия – изпълнителният орган на ЕС.

„Намалената въздушна свързаност, която неизбежно би последвала… би нанесла значителна вреда на европейската икономика като по този начин би влошила макроикономическото въздействие от покачването на цените на петрола“, се казва в писмото, споделено със CNN.

ACI Europe заяви, че наближаването на „пиковия летен сезон“, когато увеличеното въздушно пътуване подпомага туризма, който е от решаващо значение за много икономики в ЕС, „само засилва тези опасения“.

Организацията призова за „спешно наблюдение“ на доставките на авиационно гориво през следващите шест месеца, наред с други мерки. Нейното предупреждение за предстоящ недостиг съвпада с подобно предупреждение от ръководителя на Международната енергийна агенция по-рано този месец.

Някои авиокомпании от Азиатско-тихоокеанския регион, включително Air New Zealand и Vietnam Airlines, вече започнаха да съкращават полети, тъй като цените на авиационното гориво рязко нараснаха. Американската Delta Air Lines също заяви тази седмица, че ще намали броя на полетите „докато условията с горивото се подобрят“.

Глобалната средна цена на авиационното гориво се е увеличила повече от два пъти спрямо преди година, според Международната асоциация за въздушен транспорт.

Източник: CNN    
авиационно гориво недостиг на гориво европейски летища въздушен транспорт Ормузки проток икономически удар война с Иран покачване на цените на петрола летен сезон намаляване на полети
