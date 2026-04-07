Свят

Войната в Иран: По-малко полети, по-скъпи билети

7 април 2026, 08:33
С къп керосин и геополитически напрежения - войната в Иран изправи авиокомпаниите пред големи предизвикателства, съобщи Deutsche Welle.

Какво означава това за тях и за пътниците?

200 000 литра керосин - толкова гориво е необходимо за зареждането на един Джъмбо Джет. Заради войната в Иран цените на горивата се покачиха изключително много. Според Асоциацията на авиокомпаниите JATA цената на барел керосин се е удвоила от средата на февруари, пише АРД.

Авиационният експерт Корд Шеленберг казва пред германската обществена медия, че има и още нещо, което усложнява положението - керосинът е специализиран продукт, който не се произвежда в неограничени количества. "Същевременно клиентите му не са много. Това със сигурност води до екстремни колебания в цените”, казва Корд Шеленберг.

Билетите вече са по-скъпи 

Някои авиокомпании като "Луфтханза" се подсигуряват срещу този вид колебания - договарят предварително фиксирани цени за покупка на горивото. При сегашната криза това означава, че за определен период те все пак могат да си осигурят керосин на по-изгодни цени, обяснява АРД. Изпълнителният директор на "Луфтханза” Карстен Шпор обаче ясно посочи в интервю за CNN преди няколко дни, че повишение на цените на горивото от такъв мащаб ще доведе и до по-високи цени на билетите.

Повишението на цените на самолетните билети вече е факт. Експертът по туризма Харалд Цайс смята, че увеличенията вероятно ще станат масови едва през есента или зимата. При дългите полети до Азия обаче вече се наблюдава драстично увеличение. "Връзките до Банкок, Мумбай и Сингапур са станали от два до пет пъти по-скъпи, защото по-краткият маршрут през Персийския залив вече не е възможен, а обходните трасета водят до сериозни допълнителни разходи", казва Цайс пред германската обществена медия.

Авиокомпании като "Луфтханза”, "Бритиш Еъруейс” и "Сингапур Еърлайнс” са пуснали допълнителни полети, но те са с ограничен капацитет. Има и друг проблем: поради затвореното въздушно пространство над Иран, Ирак и Украйна по маршрута между Азия и Европа са се образували два тесни коридора, което налага значителни обходни маршрути и съответно допълнителни разходи по много от линиите.

"Голям победител няма да има"

Пътниците трябва да очакват не само поскъпване на билетите, но и намаляване на броя на полетите. Авиационният експерт Корд Шеленберг прогнозира, че през следващите месеци авиокомпаниите ще преустановят нерентабилните си маршрути.

"Юнайтед Еърлайнс” - един от трите големи американски превозвача, вече обяви планове за съкращаване на полетите. Изпълнителният директор на авиокомпанията Скот Кърби каза, че "Юнайтед” ще се откаже от пет процента от планирания си капацитет за тази година. Азиатските авиокомпании като "Виетнам Еърлайнс” също реагираха. В региона горивото е особено оскъдно.

Въпреки това, все още най-силно засегнати от войната са предимно авиокомпаниите от страните от Персийския залив - с техните транспортни центрове в Дубай, Абу Даби и Доха. Полетите на големи превозвачи като "Катар”, "Емирейтс” и "Етихад” остават силно ограничени.

Според Корд Шеленберг е малко вероятно европейските авиокомпании да извлекат полза от това. "Голям победител няма да има", казва той, цитиран от АРД. При такава война всички авиокомпании са засегнати финансово в еднаква степен. Авиационният експерт е на мнението, че арабските авиолинии са отслабени само временно. Веднага щом ситуацията се нормализира, се очаква конкурентите на европейските превозвачи да се завърнат с атрактивни оферти.

Източник: Deutsche Welle    
керосин авиокомпании цени на горивата война в Иран самолетни билети геополитика въздушно пространство обходни маршрути намаляване на полети авиационен сектор
