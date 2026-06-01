Армения отхвърли призива на Путин, който я заплаши с „украинския сценарий“

А рменският премиер Никол Пашинян отхвърли призива на Москва страната му да проведе референдум за присъединяване към Европейския съюз. Той заяви, че отношенията с Русия са в „етап на трансформация“.

Кремъл засили натиска върху Армения заради сближаването ѝ с Брюксел преди изборите през уикенда, като от днес забрани вноса на рибни продукти. Решението дойде, след като руският президент Владимир Путин предупреди, че „украинският сценарий“ е започнал с европейските амбиции на Киев.

ЕС от своя страна обвини Русия, че се опитва „да навреди на икономиката на Армения и да повлияе на резултата от парламентарните избори“.

Армения, бивша съветска република, беше близък съюзник на Русия в продължение на десетилетия. През последните години обаче Ереван започна да търси други партньори, разочарован от това, че Москва не го защити в конфликтите със съседен Азербайджан. Това предизвика гняв в Кремъл.

„Отношенията ни с Русия са в етап на трансформация“, заяви Пашинян във видео в социалните мрежи. Той добави, че се надява на „нови отношения“ с Русия, които според него ще бъдат „успешни, защото връзките ни с Русия са открити и искрени“.

Пашинян посочи, че няма причина Армения да провежда референдум за ЕС, освен ако Ереван „официално не кандидатства“ за членство или „не се доближи“ до получаване на статут на кандидат.

Миналата седмица Путин разкритикува действията на Армения за сближаване със Запада. Той призова за референдум „възможно най-скоро“ и заяви, че едновременно членство в ЕС и в ръководения от Москва Евразийски икономически съюз е невъзможно.

Кремъл и Ереван съобщиха, че Пашинян и Путин са разговаряли по телефона. Беше посочено само, че са обсъдили „резултатите“ от срещата на върха на Евразийския икономически съюз в Казахстан, където Путин отправи предупрежденията си.

Москва съобщи още, че Путин е поздравил Пашинян за рождения му ден.

В същия ден руската служба за земеделски контрол обяви забрана за внос на рибни продукти от Армения. Около 30% от продукцията на арменската рибовъдна индустрия се изнася за Русия.

През уикенда Москва привика посланика си в Армения за „консултации“ заради засилващите се връзки на Ереван с ЕС, което показа нарастващото недоволство на Кремъл.

Армения формално остава съюзник на Москва и член на Евразийския икономически съюз. Отношенията обаче се влошиха след офанзивата на Азербайджан през 2023 г., когато Ереван реагира остро на бездействието на руските миротворци.

Миналия месец Армения беше домакин на първата си среща на върха с ЕС, както и на по-широк европейски форум, на който присъства украинският лидер Володимир Зеленски.

Ереван прие и френския президент Еманюел Макрон, когото Москва смята за един от най-враждебно настроените европейски лидери. По време на държавното посещение Макрон пя заедно с Пашинян, който свиреше на барабани.