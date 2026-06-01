Свят

Иран прекратява преговорите със САЩ, Тръмп отрича

Тръмп коментира, че в мълчанието няма нищо лошо

1 юни 2026, 17:12
И ранската информационна агенция „Тасним“ съобщи, че Техеран е прекратил преговорите със Съединените щати, които имат за цел да сложат край на войната в Близкия изток.

Според агенцията решението е взето заради „престъпленията“, които Израел „продължава да извършва“ в Ливан, както и заради нарушенията „на всички фронтове“ на иранско-американското примирие, постигнато на 8 април.

„Иранският преговорен екип поради това преустановява диалога и обмена на послания чрез посредниците“, посочва иранската медия.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че не е чувал от иранска страна Техеран да е прекратявал преговорите с Вашингтон, но добави, че в мълчанието няма нищо лошо и че ще продължи да чака, предаде „Ройтерс“.

„Ако трябва да съм откровен, мисля, че разговаряхме твърде много. Мисля, че би било много добре да се замълчи и това може да продължи доста време“, каза Тръмп пред Ен Би Си.

„Това не означава, че ще се задействаме и ще започнем да хвърляме бомби навсякъде... Просто ще помълчим. Ще задържим блокадата“, продължи американският лидер.

„Мисля, че мога да почакам толкова, колкото искат. Те губят цяло състояние“, добави Тръмп. 

„Разговорите с Ислямска република Иран продължават с бързи темпове“, обяви Тръмп по-късно в социалната си мрежа Трут сошъл.

Източник: БГНЕС    
Кремъл обвини Франция: Това граничи с пиратство

Русия забрани износа на авиационно гориво

След "Баба Алино" не могат да уволнят директорите на строителните служби във Варна

Разбиха международна група за трафик на мигранти

„Газпром“: Рекорден износ на руски газ през България към Европа

Дете избяга от дома си в София след забрана да гледа видеа онлайн

Проверяват апелативния прокурор на Пловдив след сигнал от полицай

Хит в мрежата: Естонски депутат стана популярен заради уникална прическа тип „каска“

Смениха директора на „Медицински надзор“

Мораториум върху цената на водата предлага ДПС

Платформата „Онлайн умници“ обединява деца, родители и учители около темите за дигиталната грамотност и онлайн безопасността

Пребиха жестоко 19-годишно момиче в Пороминово

Съдят епилептик, че излъгал за книжка и прегазил 2 жени във Варна

Рап звездата A$AP Rocky идва за първи концерт в България

Световната рап звезда и модна икона ще взриви зала „Арена 8888 София" на 9 октомври. Концертът е част от мащабното му турне в подкрепа на новия му рекорден албум, чиято обложка е дело на легендарния режисьор Тим Бъртън.

Скандалът около Епстийн: Великобритания публикува нови документи по случая с Манделсън

Nvidia представи RTX Spark - нов чип за локален изкуствен интелект в компютрите

