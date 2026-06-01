Иран прекратява преговорите със САЩ, Тръмп отрича

И ранската информационна агенция „Тасним“ съобщи, че Техеран е прекратил преговорите със Съединените щати, които имат за цел да сложат край на войната в Близкия изток.

"Ситуацията се влошава": Иран и САЩ в нов спор за преговорите и примирието

Според агенцията решението е взето заради „престъпленията“, които Израел „продължава да извършва“ в Ливан, както и заради нарушенията „на всички фронтове“ на иранско-американското примирие, постигнато на 8 април.

„Иранският преговорен екип поради това преустановява диалога и обмена на послания чрез посредниците“, посочва иранската медия.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че не е чувал от иранска страна Техеран да е прекратявал преговорите с Вашингтон, но добави, че в мълчанието няма нищо лошо и че ще продължи да чака, предаде „Ройтерс“.

„Просто се отпуснете“: Тръмп твърди, че Иран иска сделка

„Ако трябва да съм откровен, мисля, че разговаряхме твърде много. Мисля, че би било много добре да се замълчи и това може да продължи доста време“, каза Тръмп пред Ен Би Си.

„Това не означава, че ще се задействаме и ще започнем да хвърляме бомби навсякъде... Просто ще помълчим. Ще задържим блокадата“, продължи американският лидер.

„Мисля, че мога да почакам толкова, колкото искат. Те губят цяло състояние“, добави Тръмп.

„Разговорите с Ислямска република Иран продължават с бързи темпове“, обяви Тръмп по-късно в социалната си мрежа Трут сошъл.