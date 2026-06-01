Свят

56 държави в ООН осъдиха Русия за дрона, ударил Румъния

Тою: Такова поведение е неприемливо съгласно международното право и трябва да спре

1 юни 2026, 22:40
56 държави в ООН осъдиха Русия за дрона, ударил Румъния
Източник: iStock/GettyImages

Д есетки държави осъдиха Русия в Организацията на обединените нации (ООН) в понеделник за удара с дрон, който порази жилищна сграда в Румъния.

Румънският външен министър Оана-Силвия Тою изнесе изявление от името на 56 държави-членки, включително страни от Европейския съюз и НАТО.

„Такова поведение е неприемливо съгласно международното право и трябва да спре“, заяви Тою.

Букурещ обвини Москва в "сериозна и безотговорна ескалация"

Тя подчерта общата позиция на коалицията от държави, призовавайки за спазване на международните норми.

Румънските власти обявиха, че става дума за руски дрон модел „Геран-2“. 

Русия отхвърли обвиненията, като обяви, че няма как да се знае чие производство е дронът.

Медведев към ЕС: Затваряйте си устата, това е само началото!

„Никой не може да каже какъв е произходът на този или онзи летателен апарат, докато не бъде извършена експертиза“, заяви руският президент Владимир Путин.

„Нека се подготвят, това ще продължи да се случва“, обяви от своя страна заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев. 

Източник: БГНЕС    
Русия Румъния ООН дрон
Последвайте ни
Йотова: Можем да счупим всяка верига, която оковава човешкия ум и душа

Йотова: Можем да счупим всяка верига, която оковава човешкия ум и душа

56 държави в ООН осъдиха Русия за дрона, ударил Румъния

56 държави в ООН осъдиха Русия за дрона, ударил Румъния

Армения отхвърли призива на Путин, който я заплаши с „украинския сценарий“

Армения отхвърли призива на Путин, който я заплаши с „украинския сценарий“

Иран прекратява преговорите със САЩ, Тръмп отрича

Иран прекратява преговорите със САЩ, Тръмп отрича

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

biss.bg
13 породи кучета, които линеят повече, отколкото очаквате

13 породи кучета, които линеят повече, отколкото очаквате

dogsandcats.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 6 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 6 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 6 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 6 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кремъл обвини Франция: Това граничи с пиратство

Кремъл обвини Франция: Това граничи с пиратство

Свят Преди 1 час

Русия ще предприеме мерки за осигуряване на безопасността на превозваните товари в отговор на инцидента

Русия забрани износа на авиационно гориво

Русия забрани износа на авиационно гориво

Свят Преди 2 часа

През последните седмици Киев увеличи атаките срещу руски енергийни обекти

След "Баба Алино" не могат да уволнят директорите на строителните служби във Варна

След "Баба Алино" не могат да уволнят директорите на строителните служби във Варна

България Преди 3 часа

Шефката на Службата по кадастър се крие от регионалното министерство

Разбиха международна група за трафик на мигранти

Разбиха международна група за трафик на мигранти

България Преди 4 часа

Задържани са трима сирийци

„Газпром“: Рекорден износ на руски газ през България към Европа

„Газпром“: Рекорден износ на руски газ през България към Европа

Свят Преди 5 часа

Само през май износът на газ по това направление е нараснал с 3%

Дете избяга от дома си в София след забрана да гледа видеа онлайн

Дете избяга от дома си в София след забрана да гледа видеа онлайн

България Преди 5 часа

Момчето е открито около два часа по-късно в района на входа на “Южен парк”

Проверяват апелативния прокурор на Пловдив след сигнал от полицай

Проверяват апелативния прокурор на Пловдив след сигнал от полицай

България Преди 5 часа

Това съобщи изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова

,

Хит в мрежата: Естонски депутат стана популярен заради уникална прическа тип „каска“

Любопитно Преди 5 часа

Рейн Еплер взриви социалните мрежи с геометрията на косата си, която прилича на подстригана с паничка, а след това сам предложи лика си за опаковка на бонбони с ликьор

Смениха директора на „Медицински надзор“

Смениха директора на „Медицински надзор“

България Преди 5 часа

Върнаха на поста Иванка Динева

Мораториум върху цената на водата предлага ДПС

Мораториум върху цената на водата предлага ДПС

България Преди 5 часа

В мотивите се казва, че това ще спомогне да се избегне влизането на увеличението на цените по новата наредба

Платформата „Онлайн умници“ обединява деца, родители и учители около темите за дигиталната грамотност и онлайн безопасността

Платформата „Онлайн умници“ обединява деца, родители и учители около темите за дигиталната грамотност и онлайн безопасността

Любопитно Преди 5 часа

Пребиха жестоко 19-годишно момиче в Пороминово

Пребиха жестоко 19-годишно момиче в Пороминово

България Преди 6 часа

Търсят извършителя на побоя

Съдят епилептик, че излъгал за книжка и прегазил 2 жени във Варна

Съдят епилептик, че излъгал за книжка и прегазил 2 жени във Варна

България Преди 6 часа

Мъжът може да получи наказание „лишаване от свобода“ за срок от десет до петнадесет години

Рап звездата A$AP Rocky идва за първи концерт в България

Рап звездата A$AP Rocky идва за първи концерт в България

Любопитно Преди 6 часа

Световната рап звезда и модна икона ще взриви зала „Арена 8888 София“ на 9 октомври. Концертът е част от мащабното му турне в подкрепа на новия му рекорден албум, чиято обложка е дело на легендарния режисьор Тим Бъртън.

Скандалът около Епстийн: Великобритания публикува нови документи по случая с Манделсън

Скандалът около Епстийн: Великобритания публикува нови документи по случая с Манделсън

Свят Преди 6 часа

Разкрити са имейли, съобщения и кореспонденция, свързани с бившия британски посланик в САЩ

<p>Nvidia обяви следващия голям скок в изкуствения интелект</p>

Nvidia представи RTX Spark - нов чип за локален изкуствен интелект в компютрите

Свят Преди 6 часа

Компанията навлиза по-агресивно на пазара на компютри и процесори, като се изправя срещу конкуренти като AMD, Intel и Apple

Всичко от днес

От мрежата

10 признака, че кучето ви е здраво

dogsandcats.bg

Нормално ли е кучето ми да седи като човек?

dogsandcats.bg
1

Най-едрото ципокрило насекомо в Европа не е опасно

sinoptik.bg
1

Заснеха единствената в света дива бяла панда

sinoptik.bg

Хороскоп за ЮНИ 2026 г.: Месец на преходи, срещи със съдбата и нови хоризонти

Edna.bg

Нумерологична прогноза за ЮНИ 2026: Време за стабилност, финансови избори и нов ред

Edna.bg

Владимир Николов: Надиграхме Черна гора, можем да спечелим първото място в Лигата на нациите

Gong.bg

Димитров: Недоволен съм от резултата, исках да сме по-динамични

Gong.bg

Илияна Йотова: Христо Ботев предизвика събития и промени съдби

Nova.bg

Община Варна: Директорът на дирекция УСКОР не се явява на работа, за да му бъде връчена заповедта за отстраняване

Nova.bg