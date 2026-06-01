56 държави в ООН осъдиха Русия за дрона, ударил Румъния

Д есетки държави осъдиха Русия в Организацията на обединените нации (ООН) в понеделник за удара с дрон, който порази жилищна сграда в Румъния.

Румънският външен министър Оана-Силвия Тою изнесе изявление от името на 56 държави-членки, включително страни от Европейския съюз и НАТО.

„Такова поведение е неприемливо съгласно международното право и трябва да спре“, заяви Тою.

Букурещ обвини Москва в "сериозна и безотговорна ескалация"

Тя подчерта общата позиция на коалицията от държави, призовавайки за спазване на международните норми.

Румънските власти обявиха, че става дума за руски дрон модел „Геран-2“.

Русия отхвърли обвиненията, като обяви, че няма как да се знае чие производство е дронът.

Медведев към ЕС: Затваряйте си устата, това е само началото!

„Никой не може да каже какъв е произходът на този или онзи летателен апарат, докато не бъде извършена експертиза“, заяви руският президент Владимир Путин.

„Нека се подготвят, това ще продължи да се случва“, обяви от своя страна заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев.