Свят

Кремъл обвини Франция: Това граничи с пиратство

Русия ще предприеме мерки за осигуряване на безопасността на превозваните товари в отговор на инцидента

1 юни 2026, 21:24
Кремъл обвини Франция: Това граничи с пиратство
Източник: AP/БТА

К ремъл заяви днес, че счита задържането на петролния танкер "Тагор" от Франция за незаконно и че то граничи с пиратство, предаде "Ройтерс".

Моряци от френския флот се качиха на борда и отклониха кораба, отплавал от Русия в неделя. Френският президент Еманюел Макрон заяви, че танкерът е обект на международни санкции и операцията е била проведена в съответствие с морското право.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия не е съгласна с твърдението, че е било спазено международното право.

Франция е задържала петролен танкер на руския "сенчест флот"

"Считаме такива действия за незаконни; те граничат с международно пиратство", заяви Песков пред репортери, добавяйки, че Русия ще предприеме мерки за осигуряване на безопасността на превозваните товари в отговор на инцидента.

Капитан на танкер от руския "сенчест флот" отива на съд във Франция

През февруари съветник на Кремъл заяви, че Русия може да разположи военноморските си сили, за да предотврати задържането на корабите си, и може да предприеме ответни мерки срещу европейското корабоплаване, ако руски кораби бъдат задържани.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Кремъл Русия Франция петролен танкер
Последвайте ни
Йотова: Можем да счупим всяка верига, която оковава човешкия ум и душа

Йотова: Можем да счупим всяка верига, която оковава човешкия ум и душа

Иран прекратява преговорите със САЩ, Тръмп отрича

Иран прекратява преговорите със САЩ, Тръмп отрича

Армения отхвърли призива на Путин, който я заплаши с „украинския сценарий“

Армения отхвърли призива на Путин, който я заплаши с „украинския сценарий“

Важни промени за пенсиите, дълга и партийна субсидия

Важни промени за пенсиите, дълга и партийна субсидия

Закупуване на осигурителен стаж – кога и как е възможно

Закупуване на осигурителен стаж – кога и как е възможно

pariteni.bg
Защо кучетата обичат да носят пръчки

Защо кучетата обичат да носят пръчки

dogsandcats.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 6 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 6 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 6 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 6 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Русия забрани износа на авиационно гориво

Русия забрани износа на авиационно гориво

Свят Преди 1 час

През последните седмици Киев увеличи атаките срещу руски енергийни обекти

КОНПИ обвини СГС в нарушение

КОНПИ обвини СГС в нарушение

България Преди 1 час

КОНПИ изразява притеснение от неспазване процесуалните права на страните

Дете избяга от дома си в София след забрана да гледа видеа онлайн

Дете избяга от дома си в София след забрана да гледа видеа онлайн

България Преди 4 часа

Момчето е открито около два часа по-късно в района на входа на “Южен парк”

Проверяват апелативния прокурор на Пловдив след сигнал от полицай

Проверяват апелативния прокурор на Пловдив след сигнал от полицай

България Преди 4 часа

Това съобщи изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова

,

Хит в мрежата: Естонски депутат стана популярен заради уникална прическа тип „каска“

Любопитно Преди 4 часа

Рейн Еплер взриви социалните мрежи с геометрията на косата си, която прилича на подстригана с паничка, а след това сам предложи лика си за опаковка на бонбони с ликьор

Смениха директора на „Медицински надзор“

Смениха директора на „Медицински надзор“

България Преди 4 часа

Върнаха на поста Иванка Динева

Мораториум върху цената на водата предлага ДПС

Мораториум върху цената на водата предлага ДПС

България Преди 4 часа

В мотивите се казва, че това ще спомогне да се избегне влизането на увеличението на цените по новата наредба

Платформата „Онлайн умници“ обединява деца, родители и учители около темите за дигиталната грамотност и онлайн безопасността

Платформата „Онлайн умници“ обединява деца, родители и учители около темите за дигиталната грамотност и онлайн безопасността

Любопитно Преди 4 часа

Пребиха жестоко 19-годишно момиче в Пороминово

Пребиха жестоко 19-годишно момиче в Пороминово

България Преди 4 часа

Търсят извършителя на побоя

Съдят епилептик, че излъгал за книжка и прегазил 2 жени във Варна

Съдят епилептик, че излъгал за книжка и прегазил 2 жени във Варна

България Преди 5 часа

Мъжът може да получи наказание „лишаване от свобода“ за срок от десет до петнадесет години

Рап звездата A$AP Rocky идва за първи концерт в България

Рап звездата A$AP Rocky идва за първи концерт в България

Любопитно Преди 5 часа

Световната рап звезда и модна икона ще взриви зала „Арена 8888 София“ на 9 октомври. Концертът е част от мащабното му турне в подкрепа на новия му рекорден албум, чиято обложка е дело на легендарния режисьор Тим Бъртън.

Скандалът около Епстийн: Великобритания публикува нови документи по случая с Манделсън

Скандалът около Епстийн: Великобритания публикува нови документи по случая с Манделсън

Свят Преди 5 часа

Разкрити са имейли, съобщения и кореспонденция, свързани с бившия британски посланик в САЩ

<p>Nvidia обяви следващия голям скок в изкуствения интелект</p>

Nvidia представи RTX Spark - нов чип за локален изкуствен интелект в компютрите

Свят Преди 5 часа

Компанията навлиза по-агресивно на пазара на компютри и процесори, като се изправя срещу конкуренти като AMD, Intel и Apple

Разбиха наркогрупа с хеликоптер и марихуана за 2 милиона евро

Разбиха наркогрупа с хеликоптер и марихуана за 2 милиона евро

България Преди 5 часа

Окръжната прокуратура в Бургас привлече към отговорност петима души, след като в таен склад бяха открити 250 килограма дрога, подготвена за трафик към Турция

Защо Ким Чен Ун никога не говори за майка си? Дълбоко пазената тайна на Пхенян

Защо Ким Чен Ун никога не говори за майка си? Дълбоко пазената тайна на Пхенян

Свят Преди 5 часа

В Северна Корея произходът е всичко, а биографичната празнота около „Великата майка“ крие факти, които биха могли да сринат мита за божествената легитимност на диктатора

<p>Легендарен футболист разкри, че е диагностициран с рак в четвърти стадий</p>

Легендарният футболист Кевин Кийгън разкри, че е диагностициран с рак в четвърти стадий

Свят Преди 5 часа

Футболният свят изразява подкрепата си към двукратния носител на наградата за Футболист на годината в Европа

Всичко от днес

От мрежата

13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

dogsandcats.bg

11 независими породи кучета, които ценят свободата и личното си пространство

dogsandcats.bg
1

Най-едрото ципокрило насекомо в Европа не е опасно

sinoptik.bg
1

Заснеха единствената в света дива бяла панда

sinoptik.bg

Хороскоп за ЮНИ 2026 г.: Месец на преходи, срещи със съдбата и нови хоризонти

Edna.bg

Нумерологична прогноза за ЮНИ 2026: Време за стабилност, финансови избори и нов ред

Edna.bg

Владимир Николов: Надиграхме Черна гора, можем да спечелим първото място в Лигата на нациите

Gong.bg

Александър Димитров: Липсата на сработеност си пролича

Gong.bg

Илияна Йотова: Христо Ботев предизвика събития и промени съдби

Nova.bg

Един от всеки десет тийнейджъри показва признаци на дигитална зависимост

Nova.bg