Русия забрани износа на авиационно гориво

Р усия забрани износа на авиационно гориво до края на ноември след засилването на украинските удари по руски рафинерии, складове и тръбопроводи.

През последните седмици Киев увеличи атаките срещу руски енергийни обекти, като порази цели дори в района на Урал.

Ударите често предизвикват големи пожари, но реалният им ефект остава труден за оценка.

Русия наложи пълна забрана върху износа на бензин

В знак за напрежение в сектора руското правителство обяви „временна забрана за износ на реактивно гориво от Русия“.

„Целта на това решение е да се гарантира стабилността на вътрешния пазар на горива“, заяви правителството.

Москва уточни, че забраната не се отнася за доставки по междуправителствени споразумения.

Русия удължи забраната за износ на бензин и дизел до 2026 г.

Русия, един от водещите производители на петрол и газ в света, вече ограничи и износа на автомобилни горива, тъй като натискът върху пазара се засилва заради войната в Украйна.

Украйна, която ежедневно е подложена на руски ракетни и дронови атаки, през последните седмици разшири кампанията си срещу руската енергийна инфраструктура.