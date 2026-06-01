Йотова: Можем да счупим всяка верига, която оковава човешкия ум и душа

Б ългария може да бъде силна и единна, когато е вярна на идеалите на своите герои. Това заяви президентът Илияна Йотова по време на тържествената заря-проверка във Враца по повод Деня на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България.

Пред множеството граждани, събрали се на площад „Христо Ботев“, Йотова отдаде почит на безсмъртния поет и революционер и на всички знайни и незнайни герои, жертвали живота си за свободата на отечеството.

„Тежък е този спомен. Тежък е споменът за българските чеда – мъжете и жените, за тези, които не можаха да дочакат да видят свободно любимото си отечество. Тежък спомен, но и величествен“, заяви президентът.

Източник: БТА

По думите ѝ паметта за героите напомня на българите кои са и откъде идват.

„Припомня, че във вените ни тече кръвта на националните ни герои. На тези, които ни накараха да бъдем горди българи. Припомня ни, че вървим по славна земя, която помни тежки, но величествени битки и велики хора“, каза Йотова.

В словото си тя се спря на личността на Христо Ботев, който според нея остава символ на непримиримостта и свободния дух.

„Беше само на 28. За 28 години Христо Ботев премина през много страни, предизвика събития, промени съдби, наточи перото така, че не пожали никого. Но неговата орис беше друга – орис, която той превърна в неукротима съдба“, подчерта държавният глава.

Йотова определи Ботевата минута на мълчание като един от най-силните символи на българската памет. „Няма по-въздействащ символ от онази минута на мълчание, в която се прекланяме пред паметта на загиналите. От Ботевата минута, в която всеки един от нас утихва и остава сам със съвестта си“, заяви тя.

Президентът подчерта, че заветът на Ботев е особено актуален и днес.

„Можем да счупим всяка верига, която оковава човешкия ум и душа. Това ни завеща Христо Ботев. Срещу примирението, срещу апатията, срещу отчуждението, срещу това да сме по-чужди на себе си и помежду си, а сме иначе един народ“, каза Йотова.

Тя призова българите да бъдат единни и да отстояват правдата и националните идеали.

„Можем да отстояваме правдини. Можем да отстояваме национални и социални правдини. Можем да бъдем силна общност, да бъдем обединени българи с българските идеали. Общност, в която няма един излишен. В която всеки е важен“, заяви държавният глава.

В края на словото си Йотова припомни думите на големия български поет Пейо Яворов за Христо Ботев, че е „апостол сред апостолите“ и „светец сред светиите“, и призова българите да бъдат достойни за делото на своите предци.

„Там, във величествената планина, Ботев остана завинаги, но ни остави нея, за да бъде вечният съдник на делата ни и да гледаме от високото към себе си и към бъдещето. Да бъдем достойни“, каза Йотова.

„Поклон пред паметта на всички герои, поклон пред паметта на всички онези, които загубиха живота си за българската свобода и за българската независимост. Да живее Отечеството!“, завърши словото си президентът.