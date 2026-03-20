Свят

МАЕ вещае безпрецедентна глобална криза след войната в Иран

Мащабът на прекъсването на доставките на газ и петрол се подценява както от политиците, така и от пазарите

20 март 2026, 15:31
Източник: Getty Images

В ъзстановяването на доставките на петрол и природен газ от района на Персийския залив може да отнеме до шест месеца, като за някои съоръжения ще е необходим дори по-дълъг период. Това заяви изпълнителният директор на Международната агенция по енергията Фатих Бирол в интервю пред "Файненшъл таймс".

По думите му светът е изправен пред потенциално най-тежката енергийна криза в историята, като мащабът на прекъсването на доставките на газ и петрол се подценява както от политиците, така и от пазарите.

Войната в Близкия изток разтърси доставките на петрол и газ

Бирол отбелязва, че около една пета от глобалните доставки на петрол и газ на практика са блокирани в региона на Персийския залив. Това създава сериозен риск за енергийната сигурност и може да доведе до продължителни сътресения на международните пазари.

Иран заплаши: „Имаме много изненади“. Защо цените на петрола може да не спаднат

Според ръководителя на MAE част от засегнатите съоръжения могат да възобновят работа в рамките на шест месеца, но за други възстановяването ще изисква значително повече време.

Източник: БТА, Спас Стамболски    
Енергийна криза Петрол Природен газ Персийски залив
„Мяра": Шест формации влизат в парламента при избори сега

„Мяра“: Шест формации влизат в парламента при избори сега

България Преди 51 минути

Потенциалната активност остава близо до половината от пълнолетните българи - 49,1%

Земетресения в Гърция на по-малко от 400 км от София

Земетресения в Гърция на по-малко от 400 км от София

Свят Преди 1 час

Епицентърът му е бил на 10 км северно от град Янина

Намушкаха мъж с нож в гърба и корема в София, задържан е сириец

Намушкаха мъж с нож в гърба и корема в София, задържан е сириец

България Преди 1 час

Извършителят е задържан, след като остави жертвата си с тежки наранявания при нападение в столицата

Катастрофа в Троян, трима души са ранени

Катастрофа в Троян, трима души са ранени

България Преди 1 час

Патриарх Филарет

Скръб в Украйна: Отиде си патриарх Филарет, символът на църковната независимост

Свят Преди 1 час

На 97-годишна възраст почина патриархът на Украйна Филарет. Тъжната вест съобщи митрополит Епифаний. Филарет ще остане в историята като ключова фигура за автокефалията на местната църква. Той прекара последните си дни в болница след влошено здраве

<p>Кое бебе животно съответства на вашата енергия тази пролет</p>

Зодиакът и природата: Кое бебе животно съответства на вашата енергия тази пролет

Любопитно Преди 1 час

Пеевски: Сигурността и бъдещето на България не може да са личен избор, прищявка или инат

Пеевски: Сигурността и бъдещето на България не може да са личен избор, прищявка или инат

България Преди 1 час

Служебният кабинет не може да извади България от Съвета за мир, посочва лидерът на "ДПС-Ново начало"

Йотова: Очаквам цялостен пакет от мерки срещу високите цени

Йотова: Очаквам цялостен пакет от мерки срещу високите цени

България Преди 2 часа

Държавният глава изрази разочарование от проведения в Брюксел Европейски съвет

Откриха наднормени пестициди и в третия кораб със слънчоглед от Аржентина

Откриха наднормени пестициди и в третия кораб със слънчоглед от Аржентина

България Преди 2 часа

Пробите са взети от инспектори на БАБХ в присъствието на български зърнопроизводители

Русия няма да участва в предстоящата среща за Украйна в САЩ

Русия няма да участва в предстоящата среща за Украйна в САЩ

Свят Преди 2 часа

Това ще бъдат контакти между представители на Киев и Вашингтон, заяви Дмитрий Песков

Манията Labubu превзема Холивуд: Режисьорът на „Падингтън“ прави филм за хитовите кукли

Манията Labubu превзема Холивуд: Режисьорът на „Падингтън“ прави филм за хитовите кукли

Любопитно Преди 2 часа

Глобалният феномен Labubu става кинозвезда! Sony Pictures и Pop Mart обявиха филм под режисурата на Пол Кинг ("Уонка" и "Падингтън"). Аксесоарът, по който полудяха Риана и Лиса от Blackpink, ще оживее на екрана, за да превърне играчките в блокбъстър

Джо Кент

Мистерията „Чарли Кърк“: Кой нареди спиране на разследването

Свят Преди 2 часа

Бившият директор на Националния център за борба с тероризма Джо Кент заяви, че на неговия екип е било възпрепятствано да продължи разследването на убийството на консервативния активист Чарли Кърк, като твърди, че федерални агенции са му наредили да прекрати работата въпреки неразрешените въпроси около покушението

<p>Над 34 500 души са изразили желание да гласуват в чужбина</p>

Над 34 500 души са изразили желание да гласуват в чужбина на избори през април

Парламентарни избори Преди 2 часа

Общо 34 609 са потвърдените заявления за гласуване в секция извън страната

<p>Скандали и болести застрашават визитата на крал Чарлз III при Тръмп</p>

Важната визита на крал Чарлз III при Тръмп в САЩ все още не е потвърдена - проблеми застрашават кралското посещение

Свят Преди 2 часа

Дългоочакваното посещение на крал Чарлз III в Белия дом през април виси на косъм. Докато Доналд Тръмп вече обяви пристигането на „страхотния монарх“, източници от двореца разкриват, че здравословното състояние на краля и шокиращият арест на принц Андрю за връзки с Епстийн могат да провалят историческата среща

Владо Михайлов: Нямах самочувствието да съм ментор на утвърдени артисти

Владо Михайлов: Нямах самочувствието да съм ментор на утвърдени артисти

Любопитно Преди 3 часа

Владо Михайлов за пътя от участник до ментор, уроците от киното, работата с утвърдени артисти и предизвикателството да балансира между сцената и семейството

Арестуваха криминално проявен с тефтери с имена и големи суми пари в Ботевград

Арестуваха криминално проявен с тефтери с имена и големи суми пари в Ботевград

България Преди 3 часа

Това съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев

