Мариса Абела: Животът на Ейми Уайнхаус не е бил просто "пропит от трагедия"

А ктрисата Мариса Абела, която се превъплъщава в образа на Ейми Уайнхаус в предстоящ филм, казва, че животът на певицата не е бил просто "пропит от трагедия", предаде Пи Ей Мидия/ДПА.

Абела, която се снима в "Back To Blac"k за вихрените години на Уайнхаус в Лондон и пътя ѝ към славата, беше сред присъстващите в Кралската фестивална зала в Лондон на церемонията за наградите БАФТА в неделя вечерта.

Marisa Abela wore #FendiCouture to the 77th EE BAFTA Film Awards. #EEBAFTAs pic.twitter.com/F3Ph08sABw

Във филма, реализиран с подкрепата на наследниците на Ейми Уайнхаус, участват още Лесли Манвил, Еди Марсан и Джак О'Конъл.

На червения килим Мариса Абела каза, че предстоящият биографичен филм ще припомни на хората защо са се влюбили в певицата.

"Не знам дали целият ѝ живот е бил пропит от трагедия. Мисля, че това, което искахме да възкресим, е да си спомните защо се влюбихте в тази жена - пристрастията й, енергията, жаждата за живот, гладът да изцедиш всяка капка живот", споделя Мариса Абела.

Marisa Abela as Amy Winehouse in the new movie "Back to Black"

