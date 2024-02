Саманта Мортън посвети почетната си награда БАФТА на децата в приемна грижа

С аманта Мортън посвети почетната си награда БАФТА "на всяко дете в приемна грижа или което е било в приемна грижа и не е оцеляло", съобщи в. "Индипендънт".

Актрисата и режисьорка получи най-високото отличие на филмовите награди - почетно членство в Британската академия за кино и телевизия (БАФТА) от продуцента Дейвид Хейман, с когото работи по филма "Фантастични животни и къде да ги намерим".

Видимо емоционална на сцената, Мортън каза: "Това не е нищо друго освен чудо. Когато за първи път видях "Кес" на Кен Лоуч на огромен телевизор, който беше докаран в класната ми стая, бях завинаги променена. Да видя бедността и хора като мен на екрана, аз разпознах себе си - това има значение."

Саманта Мортън добави, че би казала на по-младото си аз: "Ти си важна, не се отказвай, историите, които разказваме, имат силата да променят живота на хората".

"Филмът промени живота ми, преобрази ме и ме доведе до тук днес. Посвещавам тази награда на всяко дете в приемна грижа или което е било в приемна грижа и което не е оцеляло".

Почитта си към нея изразиха и колегата ѝ от "Специален доклад " Том Круз, както и сътрудниците ѝ Сюзан Линч, Моли Уиндзор и Даниел Мейс, а Хейман я определи като "рядка порода и истински артист".

В залата на победителите тя каза, че "парите се пилеят" в системата за грижи за деца.

Samantha Morton, who was awarded a Fellowship at the #BAFTAs on Sunday, called for more investment in British cinema.



"Like in France, we need our own quotas and we need to be making those investments," Morton said. https://t.co/aNFj8FjxPn