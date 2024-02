Принц Уилям присъства на наградите БАФТА 2024

П ринцът на Уелс беше заснет да минава сам по червения килим на 77-ата церемония на БАФТА в Royal Festival Hall в Лондон в неделя, докато принцесата на Уелс продължава възстановяването си от коремна операция.

41-годишният Уилям, който е президент на Британската академия за филмово и телевизионно изкуство от 2010 г., изглеждаше елегантен в тъмносиньо кадифено сако с черни ревери, черни панталони и бяла риза.

Prince William, Prince of Wales attends the EE BAFTA Film Awards 2024 at The Royal Festival Hall in London, England.



