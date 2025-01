Ето кой не присъства на встъпването в длъжност на Тръмп и защо

В понеделник новоизбраният президент Доналд Тръмп положи клетва и церемонията по встъпването му в длъжност ще започне в Капитолия, като това ще бъде отклонение от традицията заради рекордно ниските температури.

На встъпването в длъжност на Тръмп присъстваха видни гости, сред които чуждестранни лидери и изпълнителни директори на технологични компании. Но голямата тълпа от зрители, които бяха планирали да наблюдават церемонията по полагане на клетва от територията на Капитолия, е драстично по-малка в понеделник след решението церемонията по полагане на клетва да бъде преместена в ограничената в пространството ротонда на Капитолия поради опасно ниските температури. Последният път, когато церемонията по встъпване в длъжност беше преместена вътре поради студеното време, беше през 1985 г.

Обичайната тълпа от законодатели и официални лица присъства на встъпването в длъжност на Тръмп, в допълнение към останалите четирима живи президенти - Бил Клинтън, Джордж У. Буш, Барак Обама и Байдън. Вицепрезидентът Камала Харис, която се изправи срещу Тръмп на изборите през 2024 г., също присъства, както и бившият вицепрезидент Майк Пенс и бившият вицепрезидент Дан Куейл. Бившият държавен секретар Хилари Клинтън също присъства на церемонията. Присъстват и всичките девет съдии от Върховния съд, както и бившият съдия Стивън Брейър.

На встъпването в длъжност на Тръмп присъстват и редица изпълнителни директори на технологични компании, сред които Марк Зукърбърг от Meta, Джеф Безос от Amazon, Илон Мъск от Tesla, Тим Кук от Apple и Сундар Пичай от Google. Технологичните титани, много от които се сближиха с новоизбрания президент през последните месеци, бяха седнали на подиума, където Тръмп произнесе речта си.

Няколко чуждестранни лидери също присъстваха на встъпването в длъжност, включително президентът на Аржентина Хавиер Милей и министър-председателят на Италия Джорджия Мелони. Очаква се да присъства и вицепрезидентът на Китай Хан Джън, който ще представлява президента Си Дзинпин, когото Тръмп покани да присъства. Според данни на Държавния департамент от 1874 г. чуждестранен лидер никога не е присъствал на церемония по предаване на властта.

Изпълнители на церемонията по полагане на клетва от Тръмп бяха кънтри звездата Кери Ъндърууд и оперният певец Кристофър Макио, а за програмата се очаква музикален принос да имат певецът и автор на песни Лий Грийнууд, хорове от Университета на Небраска-Линколн и оркестърът на морската пехота на САЩ.

Мишел Обама

Барак Обама присъства на встъпването в длъжност, но Мишел Обама, бившата първа дама, пропусна. В изявление от офиса на г-жа Обама не се посочва причина за планираното отсъствие, но се отбелязва, че тя не е присъствала и на друго събитие този месец: тя не придружи съпруга си на погребението на бившия президент Джими Картър, на което присъстваха всички останали живи бивши президенти и първи дами.

Нанси Пелоси

Представителката Нанси Пелоси, бивш председател на Камарата на представителите и основен противник на г-н Тръмп по време на първия му мандат, също пропусна встъпването в длъжност. 84-годишната г-жа Пелоси все още се възстановява от смяна на тазобедрена става, след като падна по време на официално пътуване до Люксембург, но тя присъства на гласуванията в Камарата на представителите. Говорител не уточни защо тя няма да присъства, но между г-н Тръмп и г-жа Пелоси има дългогодишни противоречия.

