Кейт Мидълтън направи неочаквано признание за алкохола

К ейт Мидълтън разкри ключова промяна в начина си на живот, която е предприела след диагнозата си от рак. 44-годишната принцеса на Уелс сподели това по време на посещение в пивоварната Southwark Brewing Company в Лондон на 12 март – една от няколкото спирки, които тя и принц Уилям направиха край река Темза през този ден, съобщи People.

Докато наливаше бира в заведението, принцеса Кейт заяви: „Откакто поставиха диагнозата ми, не съм консумирала много алкохол. Това е нещо, за което сега трябва да бъда много по-съзнателна“, предава Мат Уилкинсън от „Сън“ в социалната мрежа X.

*Видеото е архивно: Кейт Мидълтън обяви, че ракът ѝ е в ремисия

Кралският редактор добави, че след това Кейт се е обърнала към Уилям с думите: „Но ти обичаш сайдер“, визирайки любимата напитка на съпруга си.

Принцесата на Уелс направи откровения коментар за промяната в навиците си 13 месеца след като обяви, че ракът ѝ е в ремисия. През март 2024 г. Кейт разпространи видеопослание, с което съобщи, че е подложена на лечение, след като заболяването е било открито след коремна операция два месеца по-рано.

Съпругата на принц Уилям ограничи кралските си ангажименти, за да се фокусира върху здравето си през същата година, а през септември 2024 г. обяви, че е приключила курса на химиотерапия.

През януари 2025 г. тя съобщи с облекчение, че е в ремисия след неочаквано посещение в болницата „Роял Марсдън“ (The Royal Marsden Hospital) в Лондон. Посещението бе придружено от потвърждение, че принцеса Кейт е била лекувана именно там по време на битката си с болестта.

Kate, the Princess of Wales, is offering rare insight into her lifestyle and a change she made after being diagnosed with cancer two years ago. https://t.co/tlIms7wP3s — ABC News (@ABC) March 14, 2026

Принцесата на Уелс се завърна към по-редовен график с кралски задължения след новината за ремисията и открито говори за предизвикателствата в периода след лечението.

„Човек слага една маска на смелост, проявява стоицизъм по време на процедурите. Когато лечението приключи, си казваш: 'Мога да продължа напред, да се върна към нормалното', но всъщност фазата след това е изключително трудна“, сподели тя при посещение в болницата в Колчестър през юли 2025 г.

„Трябва да откриеш своята нова нормалност и това отнема време – то е като влакче в увеселителен парк, не е гладко, както очакваш. Реалността е, че преминаваш през тежки моменти“, добави Кейт.

Наскоро принцесата на Уелс публикува видеопослание по повод Световния ден за борба с рака (4 февруари), в което изрази солидарност с всички засегнати от болестта.

„На Световния ден за борба с рака мислите ми са с всички, които са изправени пред диагнозата, преминават през лечение или търсят своя път към възстановяването. Ракът докосва толкова много животи – не само пациентите, но и семействата, приятелите и болногледачите, които вървят до тях“, казва тя зад кадър във видеото, споделено в Instagram, което включва кадри от срещите ѝ в центъра на болница „Роял Марсдън“ в Челси през януари 2025 г.

„Както знае всеки, преминал по този път, той не е праволинеен. Има моменти на страх и изтощение. Но има и моменти на сила, доброта и дълбока свързаност“, продължава тя. „Днешният ден е напомняне за важността на грижата, разбирането и надеждата. Моля ви, знайте, че не сте сами.“