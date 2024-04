В компанията на студена бира и голф: Ето как е прекарал последните си дни О Джей Симпсън

П оследните дни на О Джей Симпсън бяха прекарани в пиене на бира в затворен квартал в Лас Вегас, преди внезапно да сполети най-лошото, оставяйки го в състояние, в което единствено може да поиска вода и да гледа любимия си голф по телевизията.

Симпсън почина миналия четвъртък на 76 години след битка с рак на простатата. Тленните му останки бяха кремирани във вторник на частна церемония.

О Джей Симпсън почина на 76 години

По-рано беше съобщено, че главният заподозрян в убийствата на бившата си съпруга Никол Браун и нейния приятел Рон Голдман е накарал приятели и семейство да подпишат споразумения за конфиденциалност, преди да го посетят

“Той беше буден, винаги нащрек. Обичаше да лежи на дивана, да пие бира, да гледа телевизия. Обикновено той е този, който ме държеше в крак с новините“, разказва адвокат Малком ЛаВерг.

Последният път, когато ЛаВерг го посетил, Симпсън имаше сили само да поиска вода и да избере да гледа телевизионен голф турнир вместо тенис мач.

Източник, близък до семейството на Симпсън, казва пред Daily Mail тази седмица, че болестта бързо го е повалила. Макар, че е бил здрав и сърдечен преди година, той рязко се е отказал от живота, когато научил за заболяването си.

“Видях го за последно преди две седмици, той беше сив. Изглеждаше много зле. Не можеше да премине през вратата на ресторанта без чужда помощ. Личеше му, че наистина е болен”, казва разказва източникът.

TMZ съобщи малко след смъртта му, че за да могат семейството, приятелите и дори медицинският персонал да присъстват по време на последните дни на Симпсън в хоспис, от тях се изисква да подпишат споразумение за конфиденциалност. В допълнение към споразуменията за конфиденциалност, на доброжелателите не беше позволено да носят мобилните си телефони в стаята му. Между 30 и 50 души отдадоха почитта си, въпреки че Симпсън не можеше да говори и беше в безсъзнание през последните няколко дни, според доклада на TMZ.

