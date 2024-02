О Джей Симпсън е диагностициран с рак на простатата, отрича да е в хоспис

О Джей Симпсън е бил диагностициран с рак на простатата и е подложен на химиотерапия, съобщи Las Vegas Local 10 News в петък. Новината дойде на фона на слуховете, че той е в хоспис, които той отрече.

„Хоспис! За хоспис ли говориш?“ 76-годишният Симпсън пита със смях във видео, заснето в колата му. „Не, дори не съм в болница."

O.J. Simpson reportedly diagnosed with prostate cancer as he denies hospice rumors https://t.co/399Hdc3N1K pic.twitter.com/LehKiSCf41