О Джей Симпсън почина на 76 години

О Джей Симпсън, може би една от най-противоречивите фигури в съвременната американска история, почина на 76-годишна възраст.

Според изявление на семейството му в X (бивш Twitter ), той е починал на 10 април.

„На 10 април нашият баща, Орентал Джеймс Симпсън, почина в битката си с рака. Той беше заобиколен от своите деца и внуци. През този период на преход семейството му ви моли да уважавате желанията им за уединение и благодат“, гласи публикация в акаунта на Симпсън.

On April 10th, our father, Orenthal James Simpson, succumbed to his battle with cancer.



He was surrounded by his children and grandchildren.



During this time of transition, his family asks that you please respect their wishes for privacy and grace.



-The Simpson Family