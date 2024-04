Възходът и падението на О Джей Симпсън

О Джей Симпсън почина на 10 април след битка с рака.

Но медийната епоха, настъпила благодарение на неговото присъствие, сагата му и бялото му Bronco, продължава да бъде с нас.

Превърналият се в актьор велик бегач от НФЛ Симпсън беше незначителна знаменитост и част от кръга на привържениците на славата в Лос Анджелис през 90-те години. Убийството на бившата му съпруга Никол Браун Симпсън и нейния приятел Рон Голдман на 12 юни 1994 г. моментално превръща Симпсън в обект на национална обсесия; пет дни по-късно Симпсън не се предава, след като полицейското управление на Лос Анджелис му нарежда да се предаде по обвинение в убийство първа степен, и въвлича полицията в преследване с кола с ниска скорост, припомня variety.

Детайлите за това бяха сдъвкани, включително от неотдавнашната двойна доза истории за О Джей - сериала на FX "Народът срещу О Джей Симпсън: Американска криминална история" и документалния филм на Езра Еделман "O.J: Произведено в Америка", излезли през 2016 г. - и все пак те продължават да будят недоумение. Преследването, което завърши с предаването на Симпсън, беше предрешено от разкриването на нещо, което беше изтълкувано като предсмъртно писмо на Симпсън. 95-те милиона души, които наблюдаваха преследването, нямаха никаква представа дали болезненото забавление - толкова завладяващо, че се появи като картина в картината, прекъсваща излъчването на финалите на НБА по NBC - ще завърши с трагедия или със Симпсън с белезници.

О Джей Симпсън почина на 76 години

Тази медийна сензация на живо - която се случва години преди местните новинарски емисии в Лос Анджелис да се заемат с отразяването на преследването с коли - дава тон на цялото отразяване на процеса и на публичния живот на Симпсън след него. Решението на съдия Ланс Ито да допусне телевизионни камери в съдебната зала превръща всеки участник в процеса (включително и най-вече прокурор Марсия Кларк) в медийна знаменитост, но Симпсън, който седи в центъра на всичко, е с най-високо напрежение.

Процесът функционираше като поредното преследване на ниска скорост - продължил от януари до октомври 1995 г., той се развиваше достатъчно методично, за да могат зрителите ежедневно да се наслаждават на обратите в него (като прословутият момент "ако ръкавицата не пасва" се превърна във вековен момент). През цялото време зрителите знаеха, че в края ги очаква един или друг вид катарзис.

Оправдателната присъда на Симпсън, драматизирана от FX като ден на расова равносметка, разчетена изключително различно от чернокожите и белите зрители на процеса, постави началото на нов етап от живота му. След края на кариерата си в НФЛ бившият звезден бегач на USC се опитва да се занимава със спортни предавания и се занимава с актьорско майсторство със значими роли във филми като "Козирог 1" от 1977 г. и "Голият пистолет" от 1988 г. и неговите продължения. През 80-те и началото на 90-те години на миналия век той е навсякъде по телевизията като рекламно лице на услугата за отдаване на коли под наем Hertz и други продукти.

On April 10th, our father, Orenthal James Simpson, succumbed to his battle with cancer.



He was surrounded by his children and grandchildren.



During this time of transition, his family asks that you please respect their wishes for privacy and grace.



-The Simpson Family