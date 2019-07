Г олям червен плакат бе закачен пред сградата на парламента в Хонгконг, а на него бе изписано изречението "Ако изгорим, вие изгаряте с нас", (Реплика от холивудската поредица "Игрите на глада").

Именно това изречение обобщава усещането, което носят протестите в Хонгконг, пише в анализ CNN. Започналите от началото на юни безредици значително се отдалечават от оптимизма от 2014 година, когато демонстрациите на Движението на чадърите преминаваха мирно и без ексцесии.

“If we burn you burn with us.” This sign is a pretty good example of how the sentiment has changed from the early optimism of the Umbrella Movement to the rearguard action being fought now. pic.twitter.com/bKCeJBx8VW