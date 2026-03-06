България

Българските граждани в чужбина могат да подават заявления за гласуване на изборите до 24 март

Заявленията могат да бъдат подадени писмено чрез дипломатическите и консулските представителства или по електронен път на интернет страницата на ЦИК

6 март 2026, 06:48
Два полета върнаха в София българи от Оман и Дубай
Скок в цените на бензина и дизела в България
Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака
Майката на близнаците: Лъжа е, че съм ги изоставила
Вдигат всички пенсии от 1 юли, съобщи Адемов
Дете беше пометено от моторна шейна в Банско
Приеха на второ четене промените за вторите пенсии
Искри в кабинета, Запрянов говори с Борисов, Гюров реагира

Б ългарските граждани в чужбина могат да подават заявления за гласуване на парламентарните избори до 24 март, съобщи заместник-председателят и говорител на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева вчера.

Според хронограмата за изборите на 19 април български гражданин, който има право да избира и желае да гласува извън страната, заявява писмено по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК до 24 март.

Писмените заявления могат да бъдат подадени писмено чрез дипломатическите и консулските представителства или по електронен път на интернет страницата на ЦИК. Електронното подаване на заявление за гласуване ще бъде активирано в 00:00 ч. Срокът за подаване на заявленията е до 24 март, каза Матева.

Местата и броят на секциите, които ще бъдат разкрити, ще станат ясни на 28 март с решение на ЦИК.

От ЦИК съобщиха вчера, че 24 политически формации ще участват на изборите на 19 април. Днес започва и разяснителната кампания на ЦИК за вота.

Източник: БТА, Николай Трифонов    
Български граждани в чужбина Заявления за гласуване Парламентарни избори ЦИК Срок 24 март Електронно заявление 19 април Гласуване в чужбина Избирателни секции Разяснителна кампания
<p>Тръмп: Иран се обажда на САЩ за споразумение</p>

Доналд Тръмп: Иран се обажда на САЩ за споразумение

Свят Преди 14 минути

Той допълни, че ракетният и безпилотен капацитет на Техеран се разбива и че „техният флот е изчезнал - 24 кораба за три дни“

<p>НАТО повишава готовността на отбранителните си системи</p>

НАТО повишава готовността на отбранителните си системи след иранска атака срещу Турция

Свят Преди 29 минути

Мярката е по разпореждане от командира на Въздушното командване на НАТО

<p>Втората бременност отключва неподозирани умения</p>

Мозъкът на майката се пренастройва: Втората бременност отключва неподозирани умения

Любопитно Преди 1 час

Това ново проучване е в съответствие с по-ранни изследвания от 2024 г. , които установиха, че бременността може да намали обема на сивото вещество и да подобри свързаността между невроните

Ирански удар предизвика пожар в рафинерия в Бахрейн

Ирански удар предизвика пожар в рафинерия в Бахрейн

Свят Преди 9 часа

Междувременно част от служителите на западни посолства в Рияд са получили указание да останат на закрито

Обездвижили счупен крак на дете с картон в Разлог

Обездвижили счупен крак на дете с картон в Разлог

България Преди 9 часа

От Центъра за спешна медицинска помощ обясниха, че не е използвана стандартната шина, тъй като тя е твърде груба

Иранци се биха заради Хаменей във Виена

Иранци се биха заради Хаменей във Виена

Свят Преди 9 часа

Специални части са успели да овладеят ситуацията

Тръмп заяви, че трябва да участва в избора на лидер на Иран

Тръмп заяви, че трябва да участва в избора на лидер на Иран

Свят Преди 11 часа

Тръмп: Синът на Хаменей е неприемлив за мен

Тръмп: Зеленски пречи, Путин е готов на сделка

Тръмп: Зеленски пречи, Путин е готов на сделка

Свят Преди 12 часа

Тръмп: Зеленски трябва да се стегне

Иран: Нашият народ е брутално избиван

Иран: Нашият народ е брутално избиван

Свят Преди 14 часа

Багаи: Агресорите умишлено атакуват цивилни райони

Гюров се срещна с посланика на САЩ

Гюров се срещна с посланика на САЩ

България Преди 14 часа

Обсъдиха напредъка по проекта за изграждане на седми и осми блок на АЕЦ "Козлодуй"

Това са новите лица на основните постове в МВР

Това са новите лица на основните постове в МВР

България Преди 15 часа

Рокадите идват след освобождаването на досегашните директори на трите дирекции

Всички стартове на българския шампион Никола Цолов по DIEMA SPORT 3

Всички стартове на българския шампион Никола Цолов по DIEMA SPORT 3

Любопитно Преди 15 часа

Проследете първия етап от надпреварите във Формула 1, Формула 2 и Формула 3 от 6 до 8 март

Задържаха служител на ГДБОП за злоупотреба със служебно положение

Задържаха служител на ГДБОП за злоупотреба със служебно положение

България Преди 15 часа

В проверката и задържането са участвали служители от дирекция „Вътрешна сигурност“

Бритни Спиърс

Арестуваха Бритни Спиърс

Свят Преди 15 часа

42-годишната звезда бе закопчана с белезници в сряда вечер в окръг Вентура. След като прекара часовете до изгрев слънце в ареста, тя бе освободена в 6:07 ч. сутринта. Новината, потвърдена от Page Six и TMZ, взриви социалните мрежи

Иво Димчев

Иво Димчев откровено за стреса, сцената и участието си в „Като две капки вода“

Любопитно Преди 15 часа

Иво Димчев в абсолютно откровение за сцената, личния живот, смелостта да бъдеш различен и тежестта на миналото

.

Звездна битка с вкус на палачинки в Кухнята на Ад

Любопитно Преди 15 часа

Още един от известните участници напуска надпреварата

