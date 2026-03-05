България

Вдигат всички пенсии от 1 юли, съобщи Адемов

Адемов припомни, че ръстът на осигурителния доход е 12 процента

5 март 2026, 18:50
Източник: БТА

В сички пенсии от 1 юли ще бъдат увеличени със 7,8 процента и всички социални плащания са гарантирани, каза в Пловдив служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов. 

Адемов припомни, че ръстът на осигурителния доход е 12 процента, линията за бедност за тази година е 390 евро. Независимо от това, че няма приет закон за държавен бюджет социалните плащания са гарантирани с удължителния закон, в това число минималната работна заплата (МРЗ), социалните плащания за хората с увреждания и др., допълни той.

Адемов: Вдигането на пенсиите и заплатите е в бюджета

Служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов участва в Националното съвещание на служителите на Агенцията по заетостта. Пред тях той представи приоритетите за работа на министерството по време на мандата на служебния кабинет и даде насоки за подпомагане на уязвимите, както и за гарантиране на честността на вота на предстоящите през април предсрочни парламентарни избори. 

Инструментите на социалния закон по никакъв начин не бива да бъдат използвани в предизборната кампания, категоричен бе Адемов. По думите му за първи път Министерството на труда и социалната политика (МТСП) се занимава с тази „иновативна политика“ и никога не се занимавало с честността на вота, но обстоятелствата го налагат. „Искаме да възстановим доверието в институциите, от там доверието в изборния процес чрез честни и прозрачни парламентарни избори“, каза Адемов. Той поясни, че включването в социални програми или услуги не може да зависи от това дали ще се гласува за дадена партия. 

По отношение на великденските и коледни добавки министър Адемов каза, че има законопроект, който предвижда разширение на бенефициентите и ще включва не само пенсионери, но и социално слаби граждани, самотни майки, хора с увреждания, за да може тази подкрепа да бъде усетена от повече български граждани от уязвимите групи. Пред медиите министърът уточни, че законопроектът няма да бъде приет от това Народно събрание. Хасан Адемов каза още, че МТСП и Националният осигурителен институт (НОИ) са направили повече от 10 разчета на бенефициентите, които са остойностени, и желанието на служебния кабинет е да намери възможности за реализиране на тази традиционна за българските пенсионери мярка. 

Източник: БТА, Таня Благова    
