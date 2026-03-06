Свят

НАТО повишава готовността на отбранителните си системи след иранска атака срещу Турция

Мярката е по разпореждане от командира на Въздушното командване на НАТО

6 март 2026, 07:41
НАТО повишава готовността на отбранителните си системи след иранска атака срещу Турция
Източник: iStock

Н АТО повишава готовността на своите отбранителни системи поради иранската ракетна атака срещу Турция, заяви тази вечер говорител на военния щаб в белгийския град Монс Мартин Л. О'Донъл, цитиран от ДПА.

Говорителят заяви, че мярката е по разпореждане от командира на Въздушното командване на НАТО. Препоръчано е готовността да се поддържа на повишено равнище, докато не отшуми заплахата от продължаващите безразборни атаки на Иран в региона. Върховният главнокомандващ на съюзническите сили в Европа „одобри тази препоръка“, добави говорителят.

По време на среща с представители на държавите-членки е изразена силна и единодушна подкрепа за мярката.

О'Донъл посочи, че отбранителната готовност вече е била демонстрирана в сряда, когато НАТО е изпълнил перфектно процедурите си за отбрана от балистични ракети. Според него за по-малко от 10 минути войници от НАТО са идентифицирали балистичната ракета, потвърдили са нейната траектория и са предупредили наземните и морските системи за противоракетна отбрана за успешното прихващане.

Източник:  БТА, Виктор Турмаков    
НАТО Иран Турция ракетна атака отбранителни системи повишена готовност балистични ракети противоракетна отбрана сигурност Монс
