Нова промяна във времето: Слънце и пролетни температури

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

6 март 2026, 06:29
6 март 2026, 06:29
Източник: iStock/Guliver Images

П рез нощта облачността от северозапад ще продължи да се разкъсва и да намалява. Значителна ще е над южните и източните райони, където все още на места ще превалява. Ще бъде почти тихо и в сутрешните часове на места в равнинната част от страната ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 2°.

В петък предимно значителна ще се задържи облачността над източните райони и там на отделни места в следобедните часове ще превали слаб дъжд. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, за София – около 14°. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено.

В планините ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 1°.

Над Черноморието преди обяд облачността ще е предимно значителна, но след обяд ще се разкъса, по северното крайбрежие и ще намалее. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, по Северното Черноморие до умерен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 10° и 13°. Температурата на морската вода е 5°-7°, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Прогнозни температури на НИМХ за петък, 6 март
Прогнозни температури на НИМХ за петък, 6 март Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 54 мин. и залязва в 18 ч. и 22 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 28 мин. Луната в София залязва в 7 ч. и 54 мин. и изгрява в 21 ч. и 50 мин. Фаза на Луната: три дни след пълнолуние.

През почивните дни ще бъде предимно слънчево, в отделни райони в низините и котловините преди обяд – с ниска облачност или мъгла. По-късно в неделя над източните и крайните югозападни райони облачността ще се увеличи, но вероятността за валежи е много малка. Вятърът ще е от изток-североизток, в събота все още слаб, в неделя ще се усили до умерен. 

инималните температури ще са предимно между -2° и 3°, а максималните в събота ще са от 8°-10° в крайните източни райони до 14°-16° в останалата част от страната. В неделя температурите слабо ще се понижат.

Източник: НИМХ    
