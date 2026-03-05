Свят

Иран: Нашият народ е брутално избиван

Багаи: Агресорите умишлено атакуват цивилни райони

5 март 2026, 18:08
Иран: Нашият народ е брутално избиван
Източник: AP/БТА

И ран обвини днес Израел и САЩ, че "атакуват умишлено" цивилни райони във войната, която започнаха срещу Ислямската република преди шест дни, предаде "Франс прес".

"Нашият народ е брутално избиван, а агресорите умишлено атакуват цивилни райони и всички места, за които смятат, че при удари по тях ще причинят максимални страдания и човешки жертви", посочи говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи в X.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Израел Иран война САЩ
