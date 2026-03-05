Иран: Нашият народ е брутално избиван

И ран обвини днес Израел и САЩ, че "атакуват умишлено" цивилни райони във войната, която започнаха срещу Ислямската република преди шест дни, предаде "Франс прес".
"Нашият народ е брутално избиван, а агресорите умишлено атакуват цивилни райони и всички места, за които смятат, че при удари по тях ще причинят максимални страдания и човешки жертви", посочи говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи в X.
This savage, unprovoked, and utterly unjustified aggression against the Islamic Republic of #Iran extends far beyond the battlefield. It reverberates through global markets, driving up energy prices, destabilizing currencies, and eroding the purchasing power of ordinary people…— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) March 5, 2026