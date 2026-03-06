Любопитно

Мозъкът на майката се пренастройва: Втората бременност отключва неподозирани умения
Източник: iStock/Getty Images

Н ово изследване показва, че втората бременност променя мозъка по отличителни начини, които не са просто повторение на първата.

В сравнение с жените, които имат първо дете, и тези, които никога не са раждали, промените в мозъчното вещество, документирани от екип от Холандия, показват някаква естествена „фина настройка“, която може да се случва в подготовката за отглеждане на второ дете.

И това се основава на по-ранни открития от същите изследователи, които показват, че първата бременност може да доведе до значителни промени в мрежата по подразбиране на мозъка, отговорна за функции, свързани със саморефлексията и социалното взаимодействие.

„Повечето жени забременяват веднъж или повече пъти в живота си, но едва сега изследователите започват да разгадават как това се отразява на женския мозък“, казва неврологът Елселин Хьокзема от Медицинския център на Амстердамския университет.

Всяка бременност оставя уникален отпечатък върху женския мозък.

Екипът анализира сканирания на мозъка от 30 жени преди и след втората им бременност, сравнявайки ги със сканирания от 40 жени преди и след първата им бременност и сканирания от 40 жени, които никога не са раждали.

Въпреки че втората бременност също доведе до промени в мрежата по подразбиране, те не бяха толкова забележими, колкото тези при първа бременност. При жените, които раждат второ дете, най-големите промени са наблюдавани в мозъчните области, които реагират на визуални и слухови стимули и директно внимание.

„Втората бременност променя мозъка на жената“, пишат авторите на изследването „и оказва уникално влияние върху структурата на сивото вещество, организацията на невронната мрежа и трактовете на бялото вещество“.

Изследователите също така забелязали значителен спад в обема на сивото вещество както при първата, така и при втората бременност, нещо, което те отдават на повишена невропластичност – подобно на промените по време на юношеството – а не на невродегенерация.

Като цяло, втората снимка от бременността показва мозък, повтарящ някои от адаптациите от първата бременност, заедно с допълнителни усъвършенствания, които може да са необходими за отглеждането на две деца, а не само на едно.

„Изглежда, че по време на втора бременност мозъкът се променя по-значително в мрежите, участващи в реагирането на сензорни стимули и насочването на вниманието“, казва неврологът и първи автор Милоу Стратоф от Медицинския център на Амстердамския университет.

„Тези процеси могат да бъдат полезни при грижите за няколко деца“.

Това ново проучване е в съответствие с по-ранни изследвания от 2024 г. , които установиха, че бременността може да намали обема на сивото вещество и да подобри свързаността между невроните – още признаци, че мозъкът се настройва за нови роли и отговорности.

Въпреки че са проведени малко изследвания върху женския мозък и как той се променя по време на бременност, изглежда, че промените не са непременно последователни от една бременност до следващата.

Важно е да се има предвид, че по етични причини не са провеждани мозъчни сканирания по време на бременността и че размерът на извадката от жени е бил сравнително малък. Ще са необходими допълнителни изследвания, за да се проучат подробностите за тези мозъчни промени, включително как възрастта може да им повлияе.

Въпреки някои ограничения, изследването открива нови възможности в разбирането ни за бременността . Чрез въпросници и други проверки, изследователите успяха да свържат тези мозъчни адаптации с връзката между майката и детето и перипарталната депресия (по време на бременност или скоро след раждането на бебето).

Това е доказателство, че промените в мозъка, показани при сканиранията, може да са свързани и с психичното здраве, а в бъдеще тези знания биха могли да се използват за подобряване на подкрепата и грижите, предоставяни на бременни жени, независимо дали са имали бебе преди .

„Това знание може да ни помогне да разпознаем и разберем по-добре проблемите с психичното здраве при майките“, казва Хоекзема. „Трябва да разберем как мозъкът се адаптира към майчинството.“

Източник: sciencealert    
