Липсващото звено: Древни риби от Китай разкриха тайни на човешката еволюция

В Китай са открити фосили на две риби отпреди над 400 милиона години, които запълват критична празнина в еволюцията от рибите към човека, пише Синхуа, цитирайки статия в списание „Нейчър“.

Едната от откритите риби е малка, а другата е била гигант сред гръбначните от своето време със странни зъби, уточнява агенцията.

Изследователски екип към Китайската академия на науките (КАН) е направил тези две ключови открития след повече от десетилетие теренна работа и лабораторни изследвания. Учените са открили най-ранния известен в света пълен фосил на костна риба – Eosteus chongqingensis – в югозападен Китай. Те също така са анализирали структурата на главата и морфологията на зъбите на Megamastax amblyodus, най-голямото известно гръбначно от силурийския период, открито също в югозападен Китай и живяло преди около 423 милиона години. Тези находки вероятно сочат региона като „люлка“ на ранната еволюция на гръбначните, пише Синхуа.

Според Чжу Мин, учен от КАН, костните риби формират основния ствол на еволюционното дърво на гръбначните. Двете им оцелели линии – лъчеперки и ръкоперки – са се приспособили към широк спектър от ниши във водните и сухоземните екосистеми. Лъчеперките са еволюирали в над 30 000 вида, включително повечето риби, които виждаме днес. Една линия ръкоперки обаче по-късно излиза на сушата през девонския период и постепенно дава начало на всички четириноги, включително човека.

Дълго време произходът на костните риби остава неясен, защото повечето известни фосили са от по-късен период. Новите находки обаче дават важна информация за най-ранните представители на тази група. Филогенетичният анализ поставя и двете древни риби сред примитивните костни риби, съществували преди разделянето на лъчеперките и ръкоперките.

Малката риба Eosteus chongqingensis, дълга само около 3 сантиметра, е живяла преди 436 милиона години и показва както примитивни, така и по-напреднали черти. Това подсказва, че основните характеристики на костните риби са се появили около 10 милиона години по-рано, отколкото се е смятало.

Другият вид – Megamastax amblyodus – е достигал над един метър дължина. С помощта на съвременни образни технологии учените са реконструирали триизмерно структурата на главата му и са установили, че е имал два реда зъби с остри шипове.

Според изследователите тези фосили хвърлят нова светлина върху ранната еволюция на гръбначните и показват, че разнообразието на костните риби вече е било голямо – важна стъпка по пътя, довел в крайна сметка до появата на животни на сушата и на човека, обобщава Синхуа.