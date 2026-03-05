Иранци се биха заради Хаменей във Виена

П ри масово сбиване снощи пред ислямски център във Виена са били ранени девет души, съобщи австрийското радио и телевизия. По данни на полицията участниците в масовия бой са били около 70. Инцидентът е станал след възпоменателна церемония за убития духовен водач на Иран Али Хаменей, в която са взели участие няколкостотин души.

По време на възпоменанието от другата страна на улицата пред сградата на ислямския център е имало разрешена демонстрация на противници на режима.

Радост в Техеран след новината, че Хаменей е убит

Полицията се е старала двете групи да не влязат в сблъсъци. След края на възпоменателното събитие участниците са се разпръснали.

„Около 21:30 ч. полицейската операция беше прекратена. По това време на място се намираха само няколко участници в демонстрацията“, обясни говорителят на полицията Маркус Дитрих.

Минути по-късно десетки участници от възпоменателното събитие и от демонстрацията са се върнали отново пред сградата, където избухнал масов бой с тояги и пръти. Полицаи от районното полицейско управление и сили на специалното подразделение ВЕГА са успели да овладеят ситуацията. „Заподозрените избягаха“, съобщи Дитрих.

Според полицията в сблъсъка са участвали предимно мъже от ирански произход, както и няколко мъже от афганистански произход. Общо девет души са били ранени. Те са получили спешна медицинска помощ, седем от тях са били откарани в болница.

Още по време на демонстрацията са били задържани двама души – единият по подозрение за опит за съпротива срещу орган на властта, а другият за агресивно поведение. Освен това един човек е бил обвинен в отправяне на заплахи и са били съставени 19 акта за нарушаване на правилата за движение.