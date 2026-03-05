България

Два полета върнаха в София българи от Оман и Дубай

5 март 2026, 22:19
Два полета върнаха в София българи от Оман и Дубай
Източник: БТА

Д ва полета на „България Еър“, част от операцията по връщането на български туристи, кацнаха на Летище „Васил Левски“ – София, съобщиха от пресцентъра на авиокомпанията.

Самолет лети към Оман, за да прибере български туристи

Единият самолет излетя тази сутрин от Оман („Салала Интернешънъл Еърпорт“) и кацна в София в 18:01 часа българско време със 110 пътници на борда. От тях 74 са били на чартърен полет на авиокомпанията, а останалите са включени в списък на Министерството на външните работи.

Кацна първият самолет с евакуирани българи

Вторият самолет тръгна от Дубай днес и превози 180 пътници, като кацна на летището в София около 19:50 часа, съобщиха още от превозвача.

Източник: БТА, Женя Илчева    
Източник: БТА, Женя Илчева
