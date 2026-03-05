България

Обездвижили счупен крак на дете с картон в Разлог

От Центъра за спешна медицинска помощ обясниха, че не е използвана стандартната шина, тъй като тя е твърде груба

5 март 2026, 22:45
Обездвижили счупен крак на дете с картон в Разлог
Източник: NOVA

Р одители на 6-годишно дете сигнализираха за необичаен метод на лечение в Спешния център в Разлог. По думите им счупеният крак на момичето бил обездвижен с картон, наподобяващ кутия от пица, и бинт. Ден по-късно по същия начин е бил имобилизиран и кракът на 3-годишно дете, предава NOVA.

След като 6-годишната Ивайла пострадала по време на ски училище в Банско и счупила крака си, нейни близки твърдят, че в спешния кабинет видели, че кракът е обездвижен с помощта на картон и бинт.

Връзвали бебета за леглата в болница в Сливен

От Центъра за спешна медицинска помощ в Благоевград обясниха, че не е използвана стандартна крамерова шина, тъй като тя е твърде широка и груба за малки деца. По думите на директора д-р Красимир Михайлов медиците са преценили да направят по-щадяща имобилизация с по-дебел картон, памук и бинт. Той подчерта, че не е имало опасност за състоянието на детето.

От Спешния център допълниха, че на придружителите било предложено да закупят от близка аптека олекотена детска шина за еднократна употреба. Според семейството подобно предложение не е било направено, но ако е имало такова, те щели да заплатят необходимата сума.

Още една проверка за бебето със счупени крака

Като проблем от Спешна помощ посочиха липсата на обособен приемен кабинет за подобни случаи в болницата в Разлог. Според тях не е необходимо всеки пациент с подобна травма да бъде транспортиран до София или Благоевград. От болницата заявиха, че разполагат с отделение по хирургия и травматология, но приемат пациенти при необходимост от хоспитализация. В конкретния случай такава нужда не е била установена.

Близките на детето твърдят, че заради недостатъчното обездвижване Ивайла е била в силен шок и болка. След случая в Спешния център е издадена заповед при фрактури обездвижването да се извършва единствено с медицински шини.

Източник: NOVA    
Спешен център Разлог Счупен крак Имобилизация с картон
Последвайте ни
Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака

Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака

Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър

Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър

Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран

Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран

Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ

Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Вестник „Мач Телеграф“ с колекционерска книжка, посветена на стартовете от Формула 1

Вестник „Мач Телеграф“ с колекционерска книжка, посветена на стартовете от Формула 1

carmarket.bg
Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер
Ексклузивно

Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер

Преди 1 ден
Какво става, пълен енергиен срив в Ирак
Ексклузивно

Какво става, пълен енергиен срив в Ирак

Преди 1 ден
Ердоган предупреди Иран с решителен отговор
Ексклузивно

Ердоган предупреди Иран с решителен отговор

Преди 1 ден
Путин избухна: Това е терористична атака!
Ексклузивно

Путин избухна: Това е терористична атака!

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ирански удар предизвика пожар в рафинерия в Бахрейн

Ирански удар предизвика пожар в рафинерия в Бахрейн

Свят Преди 42 минути

Междувременно част от служителите на западни посолства в Рияд са получили указание да останат на закрито

Иранци се биха заради Хаменей във Виена

Иранци се биха заради Хаменей във Виена

Свят Преди 1 час

Специални части са успели да овладеят ситуацията

Скок в цените на бензина и дизела в България

Скок в цените на бензина и дизела в България

България Преди 2 часа

Увеличението е с около 3-4 цента за литър

Тръмп: Зеленски пречи, Путин е готов на сделка

Тръмп: Зеленски пречи, Путин е готов на сделка

Свят Преди 3 часа

Тръмп: Зеленски трябва да се стегне

Майката на близнаците: Лъжа е, че съм ги изоставила

Майката на близнаците: Лъжа е, че съм ги изоставила

България Преди 4 часа

Тя изрази желание да вземе обратно децата си

Вдигат всички пенсии от 1 юли, съобщи Адемов

Вдигат всички пенсии от 1 юли, съобщи Адемов

България Преди 4 часа

Адемов припомни, че ръстът на осигурителния доход е 12 процента

Гюров се срещна с посланика на САЩ

Гюров се срещна с посланика на САЩ

България Преди 6 часа

Обсъдиха напредъка по проекта за изграждане на седми и осми блок на АЕЦ "Козлодуй"

Дете беше пометено от моторна шейна в Банско

Дете беше пометено от моторна шейна в Банско

България Преди 6 часа

Детето е с фрактура, било е прегледно в болница

Това са новите лица на основните постове в МВР

Това са новите лица на основните постове в МВР

България Преди 6 часа

Рокадите идват след освобождаването на досегашните директори на трите дирекции

Всички стартове на българския шампион Никола Цолов по DIEMA SPORT 3

Всички стартове на българския шампион Никола Цолов по DIEMA SPORT 3

Любопитно Преди 6 часа

Проследете първия етап от надпреварите във Формула 1, Формула 2 и Формула 3 от 6 до 8 март

Задържаха служител на ГДБОП за злоупотреба със служебно положение

Задържаха служител на ГДБОП за злоупотреба със служебно положение

България Преди 6 часа

В проверката и задържането са участвали служители от дирекция „Вътрешна сигурност“

Иво Димчев

Иво Димчев откровено за стреса, сцената и участието си в „Като две капки вода“

Любопитно Преди 7 часа

Иво Димчев в абсолютно откровение за сцената, личния живот, смелостта да бъдеш различен и тежестта на миналото

.

Звездна битка с вкус на палачинки в Кухнята на Ад

Любопитно Преди 7 часа

Още един от известните участници напуска надпреварата

<p>Приеха промени и пенсиите могат да скочат до 760 евро</p>

Приеха на второ четене промените за вторите пенсии

България Преди 7 часа

Дадена и възможност почти 16 млрд. евро, които се намират в пенсионните фондове, да могат да бъдат инвестирани

Престъпна организация насилвала жени в България

Престъпна организация насилвала жени в България

България Преди 7 часа

Извършени са 25 обиски и претърсвания на жилища и автомобили

Искри в кабинета, Запрянов говори с Борисов, Гюров реагира

Искри в кабинета, Запрянов говори с Борисов, Гюров реагира

България Преди 8 часа

Решението за разполагането на военните самолети в София е взето на 17 и 18 февруари

Всичко от днес

От мрежата

9 странни и леко отблъскващи неща, които кучето ви прави (и защо)

dogsandcats.bg

Над 150 огнени идеи за имена за оранжеви котки

dogsandcats.bg
1

Предстои дълъг период с усещане за ранна пролет

sinoptik.bg
1

Три нови лъвчета в Зоопарк Стара Загора

sinoptik.bg

Смехът ѝ изчезна – как да го върнеш?

Edna.bg

Звездна битка с вкус на палачинки в Кухнята на Ада

Edna.bg

Алваро Арбелоа с коментар за случващото се с Мбапе и Белингам

Gong.bg

Сериозен успех за Георги Миланов в Румъния, Динамо Букурещ на полуфинал за Купата

Gong.bg

Българи в различни точки на Близкия изток и Южна Азия все още очакват помощ, за да се приберат

Nova.bg

Иран: Поразен е американският самолетоносач „Ейбрахам Линкълн"

Nova.bg