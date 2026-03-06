Свят

Финландия отменя пълната забрана за разполагане на ядрени оръжия

Законът за ядрената енергия на Финландия от 1987 г., забранява вноса, производството, притежанието и детонацията на ядрени взривни устройства на нейна земя

6 март 2026, 07:15
Източник: iStock

Ф инландия планира да отмени дългогодишната забрана за разполагане на ядрени оръжия на своя територия, заяви правителството ѝ, присъединявайки се към скандинавските съседи в ход, който би могъл да отвори вратата за разполагане на атомни бомби на финландска земя по време на война, предаде Ройтерс. 

Законът за ядрената енергия на Финландия от 1987 г., забранява вноса, производството, притежанието и детонацията на ядрени взривни устройства на нейна земя, което според  някои финландци е клауза от полза единствено за Русия, ако някога избухне война.

Финландия започва дебати за присъединяване към НАТО

Преди две години страната се присъедини към НАТО в отговор на пълномащабното нахлуване на въоръжена с ядрени оръжия Русия в Украйна.

„Изменението е необходимо, за да се даде възможност на военната отбрана на Финландия като част от алианса и да се възползва максимално от възпирането и колективната отбрана на НАТО“, заяви финландският министър на отбраната Анти Хаканен на пресконференция.

Русия издава ядрено предупреждение към новия член на НАТО

Предложената промяна ще бъде внесена в парламента, където дясното коалиционно правителство има мнозинство. 

Съюзниците от НАТО Франция и Германия обявиха в понеделник планове за задълбочаване на сътрудничеството с европейските партньори по отношение на ядреното възпиране, което отбелязва промяна в политиката, тъй като континентът е изправен пред нарастващи заплахи от Русия и нестабилност, свързана с конфликта с Иран.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Финландия Ядрени оръжия Забрана за ядрени оръжия НАТО Русия Национална отбрана Колективна отбрана Ядрено възпиране Министър на отбраната Ядрена политика
