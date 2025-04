ЕС предоставя 1,6 млрд. евро на палестинците

Е вропейският съюз обяви днес, че ще предостави в подкрепа на палестинците финансова помощ в размер на 1,6 млрд. евро - сума, която ще бъде преведена на траншове до 2027 г., предаде Франс прес.

Върховната представителка на ЕС по въпросите на външните работи и сигурността Кая Калас каза, че повече от половината от тези пари ще отидат за укрепване на палестинската автономна власт.

"Увеличаваме подкрепата си за палестинския народ. 1,6 млрд. евро до 2027 г. ще помогнат за стабилизирането на Западния бряг и Газа", написа Калас в "Екс".

За бюджета на палестинската автономна власт са предвидени около 620 млн. евро под формата на безвъзмездни средства, а други 576 млн. евро са предназначени за икономически проекти на Западния бряг и в Газа за тогава, когато вече ще бъде възможно те да бъдат осъществени, каза ЕС.

