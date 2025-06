ЕС поднови икономическите санкции срещу Русия

С ъветът на ЕС съобщи, че днес е подновил икономическите санкции срещу Русия заради войната в Украйна с още шест месеца, до 31 януари догодина. Санкциите бяха въведени за първи път през 2014 г. и бяха значително разширени от февруари 2022 година.

