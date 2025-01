ЕС удължи санкциите срещу Русия

С ъветът на ЕС по външни работи съобщи, че днес е приел решение за подновяване на санкциите срещу Русия заради войната в Украйна. Санкциите остават в сила до 31 юли.

Икономическите санкции срещу руската страна бяха въведени през 2014 г. и бяха значително разширени от февруари 2022 г., се отбелязва в съобщението. Санкциите включват ограничения върху търговията, финансите, енергетиката, технологиите и стоките с двойна употреба, промишлеността, транспорта и луксозните стоки. Те обхващат също забрана за внос или трансфер на морски суров петрол и определени петролни продукти от Русия към ЕС, изключване от системата SWIFT на няколко руски банки и спиране на дейностите по излъчване и лицензите в ЕС на няколко подкрепени от Кремъл канала за дезинформация.

Europe delivers: EU Foreign Ministers just agreed to extend again the sanctions on Russia.



This will continue to deprive Moscow of revenues to finance its war.



Russia needs to pay for the damage they are causing.