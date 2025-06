У краинските военни заявиха в петък, че са ударили четири бойни самолета във военновъздушна база във Волгоградска област в централна Русия като част от операция за атакуване на руски военни обекти, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

В публикация в приложението за съобщения Telegram военните съобщиха, че са

ударили четири самолета Су-34 в базата Мариновка извън град Волгоград,

на около 900 км от украинската граница.

В публикацията се казва, че операцията е проведена от отдела за специални операции на военните, съвместно със службата за сигурност на СБУ и други военни служби.

Ukrainian SOF, Security Service of Ukraine as well as other Defense Forces units have hit military airfield Marinovka in Volhohrad region.



As a result, 4 russian fighter-bombers SU-34 were destroyed.



