"Мариупол е болен" - каква е истината за окупирания от Русия град

"Това, което показват по руската телевизия, са приказки за глупаци. По-голямата част от Мариупол все още е в руини", казва Джон, украинец, който живее в окупирания от Русия Мариупол. Променихме името му, тъй като се страхува от репресии от страна на руските власти.

(Във видеото: След повече от 3 години: Пленени украинци се завърнаха у дома)

"Те ремонтират фасадите на сградите по главните улици, където носят камери, за да снимат. Но зад ъгъла има развалини и пустота. Много хора все още живеят в полуразрушени апартаменти, чиито стени едва стоят", казва той.

Изминаха малко повече от три години, откакто Мариупол беше превзет от руските сили след брутална обсада и безразборни бомбардировки - ключов момент в първите месеци на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна.

Хиляди хора бяха убити, а по оценки на ООН 90% от жилищните сгради бяха повредени или разрушени.

През последните месеци видеоклиповете на няколко проруски инфлуенсъри рисуват картина на лъскав град, в който повредените постройки са ремонтирани и животът се е върнал към нормалния си ритъм.

Но BBC разговаря с повече от половин дузина хора - някои от тях все още живеят в Мариупол, други са избягали, след като са прекарали известно време под окупация - за да състави реална картина на живота в града.

"Има много лъжи, които се разпространяват", казва 66-годишната Оля Онишко, която е избягала от Мариупол в края на миналата година и сега живее в украинския град Тернопол.

"Имахме красив град, но сега той е болен. Не бих казал, че те [руските власти] са поправили много неща. Има един централен площад - само сградите там са реконструирани. А има и празни пространства на местата, където са стояли сгради. Разчистиха отломките, но дори не отделиха мъртвите тела, а просто ги натовариха на камиони с отломките и ги изнесоха от града", добавя тя.

Мариупол също е изправен пред сериозен недостиг на вода.

"Водата тече един или два дни, а след това не идва три дни. Вкъщи държим кофи и бидони с вода. Цветът на водата е толкова жълт, че дори след като я превариш, е страшно да я пиеш", казва Джеймс, друг жител на Мариупол, чието име е променено.

Някои дори казват, че водата прилича на „кока кола“.

Серхий Орлов, който се нарича заместник-кмет на Мариупол в изгнание, казва, че каналът Сиверски Донец-Донбас, който снабдява града с вода, е бил повреден по време на боевете.

"Останал е само един резервоар, който снабдява с вода Мариупол. За сегашното население това щеше да стигне за около година и половина. Тъй като окупацията продължава по-дълго от това, това означава, че изобщо няма питейна вода. Водата, която хората използват, не отговаря дори на минималния стандарт за питейна вода", казва Серхий.

Има чести прекъсвания на електрозахранването, храната е скъпа, а лекарствата са оскъдни, разказват жителите.

"Няма основни лекарства. Диабетиците се борят да получат инсулин навреме, а той е безумно скъп", казва Джеймс.

От BBC уточняват, че са се обърнали към руската администрация на Мариупол за отговор на твърденията за недостиг и дали са намерили алтернативен източник на вода. Към момента на публикацията няма такъв, уточняват от медията.

Въпреки трудностите най-трудната част от живота в града, казват жителите, е да наблюдават какво учат украинските деца в училище.

Андрий Кожушина учи в университета в Мариупол една година след окупацията му. Сега е избягал в Днепър.

"Те преподават на децата фалшива информация и пропаганда. Например в учебниците се посочва, че Донецка, Луганска, Харковска, Запорожка, Херсонска, Одеска, Кримска и дори Днепропетровска област вече са част от Русия", казва Андрий.

Той описва и специалните уроци, наречени „Разговори за важни неща“, в които учениците научават как през 2022 г. Русия е освободила рускоезичното население на тези региони от нацистите.

"Учителите, които отказват да вземат участие в тези уроци, биват сплашвани или уволнявани. Сякаш препрограмират съзнанието на нашите деца", казва Джон, жител на Мариупол.

По време на честванията на Деня на победата във Втората световна война през май, снимки от централния площад на Мариупол показват деца и възрастни, облечени във военни костюми, които участват в паради и представления - традициите от съветската епоха, които Украйна все повече избягва, сега се налагат в окупираните територии. Мариупол беше окъпан в цветовете на руското знаме - червено, синьо и бяло.

Но някои украинци водят тайна съпротива срещу Русия и в тъмната част на денонощието рисуват със спрей украински сини и жълти цветове по стените, а също така лепят листовки с послания като „Освободете Мариупол“ и „Мариупол е Украйна“.

Джеймс и Джон са членове на съпротивителни групи, както и Андрий, когато е живял в града.

„Посланията са предназначени за морална подкрепа на нашите хора, за да знаят, че съпротивата е жива“, казва Джеймс.

Основната им цел е събирането на разузнавателна информация за украинските военни.

"Документирам информация за движенията на руските военни. Анализирам къде транспортират оръжия, колко войници влизат и излизат от града и какво оборудване се ремонтира в нашите индустриални зони. Правя тайни снимки и ги пазя скрити, докато не мога да ги предам на украинското разузнаване по защитени канали", казва Джеймс.

Понякога съпротивителните групи се опитват и да саботират граждански или военни операции. Поне два пъти железопътната линия в Мариупол е била прекъсвана, тъй като сигнализационната кутия е била подпалена от активисти.

Това е рискована работа. Андрий казва, че е бил принуден да напусне, когато е разбрал, че е бил разкрит.

"Може би някой съсед ме е издал. Но веднъж, когато бях в един магазин и си купувах хляб, видях войник, който показваше снимката ми на касиерката и я питаше дали знае кой е този човек", казва той.

Веднага тръгва, като се измъква от контролно-пропускателните пунктове в Мариупол и след това преминава през множество градове в Русия и през Беларус, преди да влезе в Украйна от север.

За тези, които все още са в града, всеки ден е предизвикателство.

"Всеки ден изтриваш съобщенията си, защото телефонът ти може да бъде проверен на контролно-пропускателните пунктове. Страхуваш се да се обадиш на приятелите си в Украйна, в случай че телефонът ти се подслушва", казва Джеймс.

"Човек от съседна къща беше арестуван направо на улицата, защото някой съобщи, че уж предава информация на украинските военни. Животът ти е като на кино - постоянно напрежение, страх, недоверие", добавя той.

Докато продължават преговорите между Украйна и Русия, отвътре и отвън се чуват предложения, че Украйна ще трябва да отстъпи земя в замяна на мирно споразумение.

„Отдаването на територия за “сделка с Русия" ще бъде предателство. Десетки хора рискуват живота си всеки ден, за да предават информация на Украйна, а не за да може някой дипломат в костюм да подпише документ, който ще ни „предаде“", казва Джон.

„Ние не искаме “мир на всяка цена". Искаме освобождение."