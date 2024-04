Ердоган към Рюте: Изборът на нов шеф на НАТО ще бъде направен със стратегическа мъдрост

Т урският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че изборът на нов шеф на НАТО „ще бъде направен в рамките на стратегическата мъдрост и справедливост“, предаде Анадолската агенция.

"Никой не бива да се съмнява, че ще вземем решението си в рамките на стратегическата мъдрост и справедливост", заяви Ердоган вчера на съвместна пресконференция в Истанбул с премиера на Нидерландия Марк Рюте, който е кандидат за следващ генерален секретар на НАТО.

