Ердоган разговаря с лидера на "Хамас" в Истанбул

Т урският президент Реджеп Тайип Ердоган прие днес в двореца "Долмабахче" в Истанбул политическия лидер на палестинската ислямистка групировка "Хамас" Исмаил Хания, предаде Анадолската агенция.

Не се съобщават повече подробности за срещата, която се провежда при закрити врата в президентската резиденция.

Според президентството не е планирана пресконференция между двамата лидери в края на срещата, която е първата от началото на войната между Израел и "Хамас" в Газа на 7 октомври, отбелязва АФП.



В петък Ердоган потвърди тази първа среща на четири очи от юли 2023 г. насам, като същевременно остана изключително дискретен относно целта й: "Нека запазим дневния ред за нас и г-н Хания", каза той пред журналисти.

