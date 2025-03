Ердоган: Израелските власти си играят с огъня

Т урският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви днес, че израелските власти „си играят с огъня“ с провокациите си, насочени към джамията Ал Акса в Йерусалим, предаде Анадолската агенция. Изявлението на президента бе направено тази вечер в Анкара по време на официална вечеря ифтар по време на свещения за мюсюлманите месец Рамазан с чуждестранни посланици, организирана от управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР).

„Искам да припомня на своите събеседници, че джамията Ал Акса е нашата червена линия“, заяви още Ердоган, подчертавайки че мюсюлманите, които представляват една четвърт от населението на света, заслужават да участват активно във вземането на решения от глобално значение.

В края на изявлението си президентът на Турция заяви, че Израел няма да постигне мира, който иска, без създаването на независима и географски обособена палестинска държава, базирана на границите от 1967 г.

🚨⚡️ Turkish President Erdoğan:



"Israel will not enjoy the peace it seeks unless an independent Palestinian state with geographical unity is established based on the 1967 borders."pic.twitter.com/GMbPNNRDzt