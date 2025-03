"Ню Йорк таймс": Джей Ди Ванс е атакуващото куче на Тръмп в спора със Зеленски

"Джей Ди Ванс, пехотинецът на „Америка на първо място“ (Франс прес), „В Европа и в Овалния кабинет Джей Ди Ванс пое ролята на бойното куче на Тръмп“ (Ройтерс), „Джей Ди Ванс се очерта като главен саботьор на трансатлантическия алианс („Гардиън“), „Вицепрезидентът Ванс може би просто играе ролята на Цербер, за да се хареса на боса си Тръмп“ („Дейли телеграф“), „Джей Ди Ванс се очертава като истинска сила в Белия дом и повежда кампания за президентските избори през 2028 г.“ („Индипендънт“), „Джей Ди Ванс получи своя дългоочакван момент да нахока Зеленски“ (Асошиейтед прес), „Джей Ди Ванс се позиционира като нападателното куче на Тръмп“ („Ню Йорк таймс“), „Джей Ди Ванс искаше да изпъкне, тормозейки Зеленски“ и „Забележителната разправия на Джей Ди Ванс с Володимир Зеленски в Овалния кабинет показа, че вицепрезидентът на САЩ не се страхува да заеме централно място в ролята на нападателно куче, вместо да бъде подобно на някои от предшествениците си само един самоотвержен политически дубльор“. (Би Би Си), „В дуела със Зеленски Ванс наля маслото в огъня, за да прокара „Америка на първо място“ (Франс 24). Това бяха само част от коментарите по адрес на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс след скандала между него и президента Доналд Тръмп от една страна и украинския президент Володимир Зеленски от друга страна в Овалния кабинет на Белия дом на 28 февруари.

Редица медии припомнят, че спорът започна от размяна на реплики именно между Зеленски и Ванс относно това каква дипломация би могла да се води с Русия, след като Русия в миналото не е изпълнила споразумението за прекратяването на огъня в Украйна. След като спорът прерасна в трио, когато в него се включи и Тръмп, Ванс продължаваше да се набърква в него с рефрен, че Зеленски не е показал признателност към домакините си в Овалния кабинет заради техните усилия за постигане на мир в Украйна. В допълнение Ванс обвини Зеленски и в неблагодарност към американците като цяло, въпреки че Зеленски на няколко пъти повтори, че е изразявал многократно благодарност към САЩ и по време на спора отново благодари на американския народ. Ванс обвини Зеленски и, че организира пропагандни обиколки за чуждестранни гости из райони, разрушени от войната в Украйна и че миналата есен е участвал и в предизборната кампания на демократите в щата Пенсилвания, припомнят Франс прес, Ройтерс и Асошиейтед прес. Първото обвинение касаеше това, че когато чужди лидери гостуват в Украйна, те посещават често и Буча, в близост до Киев, където украинците казват, че руснаците са извършили масово убийство на цивилни при изтеглянето си през пролетта на 2022 г. Второто обвинение касаеше визитата на Зеленски през есента на 2024 г. в Скрантън, родния град на тогавашния президент на САЩ, демократа Джо Байдън, припомня Ройтерс. Скрантън е в щата Пенсилвания. А Пенсилвания беше един от седемте щата, смятани за ключови за резултатите от изборите миналата година. Визитата на Зеленски в Скрантън беше в завод за боеприпаси, а не за участие в предизборна проява, припомня Ройтерс. Но посещението беше в разгара на предизборната кампания за президентския вот, по време на която темата за помощта за Украйна беше сред водещите външнополитически предизборни теми.

В исторически план, с редки изключения, вицепрезидентите на САЩ играят второстепенна роля, а функциите им са по-скоро да заемат незабавно поста на държавен глава в случай на неговата смърт, отбелязва Франс прес. Но още преди два месеца Джей Ди Ванс даде индикации, че той няма да се придържа към тази второстепенна роля. В средата на февруари по време на срещата на върха за изкуствения интелект в Париж и после на конференцията по сигурността в Мюнхен Ванс отправи остри критики към Европа, европейските регулации, състоянието на европейската демокрация, на свободата на словото и възприе позиции, сходни с тези на популистките партии и дори на крайните десници. Той разкритикува властите в Румъния заради анулирането на първия тур на президентските избори, отправи нападки към онези, които призовават подобно нещо да се случи и в Германия, ако там спечели крайната десница. Ванс призова европейците да инвестират повече в отбраната и ги упрекна, че са допуснали масова миграция към континента си, въпреки че самият той е женен за потомка на индийски имигранти в САЩ, отбелязва Франс прес.

Тези изказвания шокираха европейците. В допълнение Ванс се срещна тогава и с лидерката на германската крайна десница Алис Вайдел в разгара на предизборната кампания в Германия и в момент, в който останалите германски партии обещаваха, че след изборите няма да се коалират с нея. „Алтернатива за Германия“ се класира на изборите на второ място, но остава извън преговорите за съставяне на бъдещо германско правителство, водени от победителите християндемократите и от социалдемократите, класирали се на трето място.

Джей Ди Ванс е бивш военен и автор на автобиографична книга, превърнала се в бестселър. Той е на 40 години и беляза в последните години шеметен възход в американската политика. Ванс е пламенен католик, бивш сенатор от Охайо. В миналото той на няколко пъти се е изказвал отрицателно за Доналд Тръмп, като дори го е наричал „идиот“ или „вреден“ и е изразявал опасението, че Тръмп може да се превърне в „Хитлер на Америка“, припомня Франс прес.

Джей Ди Ванс е израснал в Ръдживия пояс, в североизточните части на САЩ – един регион, силно белязан от индустриалния заник. Ванс служи морската пехота. След това учи право. След което идва и влизането му в политиката.

Името му нашумява с автобиографичната книга „Провинциална елегия“, появила се на книжния пазар през 2016 г. и превърнала се в литературен хит. Творбата е адаптирана и в киното. В нея Ванс разказва за едно хаотично детство в една „бяла Америка“, белязана от безработица и пристрастености и дава глас на работническата класа, изпълнена с горчивина. Книгата именно привлича вниманието върху Ванс на най-големия син на Доналд Тръмп – Доналд Тръмп-младши. Двамата стават близки приятели и се смята, че по негова препоръка Ванс е избран от милиардера да бъде негова вицепрезидент.

Ванс се очертава от дълго време скептик, ако не и враждебно настроен относно подкрепата за Украйна, отбелязва Франс прес. С това може да се обясни и избухването му срещу Зеленски миналия петък. Като цяло Ванс е онзи, който рекламира заявеното от Тръмп желание за скъсване с дипломацията от миналото, допълва френската агенция.

Функцията на вицепрезидент се възприема и като естествен трамплин към президентския пост на САЩ, посочва Франс прес. Неотдавна Тръмп беше запитан от журналиста Брет Байър от „Фокс нюз“ дали от сега би подкрепил кандидатура на Ванс за този пост. Тръмп отговори „Не, но той е много компетентен“ и допълни, че е прекалено рано да се произнася по този въпрос. Миналата седмица обаче другият приближен на Тръмп – милиардерът Илон Мъск, дефинира в социалната си мрежа „Екс“ Ванс като „най-добрият вицепрезидент на САЩ и като бъдещ президент на САЩ“.

Джей Ди Ванс е много добър във формулирането на задачите от дневния ред на Тръмп и в това да предприема атаки, ето защо Тръмп го избра за този пост, казва Ланс Троувър, смятан за стратег на Републиканската партия, отбелязва Ройтерс.

Ролята на Ванс в спора със Зеленски му спечели признание от съюзници на Тръмп, коментира агенцията. „Много съм горд с Джей Ди Ванс, който се застъпи за страната си“, заяви републиканският сенатор Линдзи Греъм, посочва Ройтерс и коментира, че това мнение за Ванс е изразено от един твърд поддръжник на Украйна.

Ванс се обрисува и като защитник на свободното слово и критикува всички, които, според него потискат инакомислието. В тази насока например Ванс отправи нападки и към британския премиер Киър Стармър по време на визитата му в Овалния кабинет на Белия дом миналия четвъртък, като го обвини, че атакува свободата на словото във Великобритания.

Още преди да стане вицепрезидент, Ванс ясно изразяваше възгледите си относно външната политика, като например заяви, че Великобритания под ръководството на лейбъристите би могла да бъде считана за първа ислямистка държава, притежаваща ядрено оръжия, припомня Франс прес.

Спорът между в Овалния кабинет на Белия дом на 28 февруари, в който Ванс изигра водеща роля обаче вече му спечели и протест, посочват Бе Еф Ем Те Ве, „Фокс нюз“ и „Ню Йорк пост“. На 1 март вицепрезидентът заедно със семейството си отидоха на ски в курорт в щата Върмонт. Но вместо идиличен семеен момент, Ванс се озова в центъра на протест, в който участваха няколкостотин души. Те носеха плакати, на които пишеше: „Предател“ и „Иди да караш ски в Русия“, както и „Да подкрепим Украйна“ и „Тръмп служи на Путин“. Протестът всъщност е бил обявен още преди сблъсъка между Тръмп, Ванс и Зеленски. Демонстрацията е била насочена първоначално срещу политиката спрямо Украйна на администрацията на Тръмп. Но след спора в Овалния кабинет протестът е придобил ново измерение. Паралелно с него е имало и контрапротест на привърженици на Ванс. А губернаторът на щата Върмонт Фил Скот призова протестиращите да отчетат това, че Ванс пътува до ски курорта в щата му с малки деца и че дори когато човек не е съгласен с някого, той трябва да запази уважителното поведение към него.

През уикенда след вербалния сблъсък в Белия дом редица съюзници на Украйна изразиха подкрепа за тази страна и за нейния лидер. Тази подкрепа беше демонстрирана и по време на срещата на върха в Лондон, посветена на Украйна и на европейската отбрана, провела се вчера, на която беше поканен и Зеленски. На нея редица страни са изразили готовност да се включат в евентуална коалиция на държави, които да подкрепят мира в Украйна и да увеличат разходите за собствената си отбрана. Но редица лидери, участвали в срещата на върха, подчертаха и, че подкрепата на САЩ за Украйна и Европа трябва да се запази и трансатлантическите връзки трябва да останат силни. Някои лидери като например италианският премиер Джорджа Мелони отказаха да заемат страна в спора, разразил се в Белия дом, защото сега не е моментът за демонстрация на пристрастно мислене. Мелони предупреди и, че не трябва да има разделение в редиците на Запада. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте призова Зеленски да поправи отношенията си с Тръмп. А британският премиер Киър Стармър заяви, че САЩ при управлението на Тръмп по никакъв начин не могат да бъдат считани за ненадежден съюзник. Мелони предложи заедно със Стармър да бъдат и мостове между двете страни на Атлантика, а полският им колега Доналд Туск също се самопредложи за посредник в тази насока, отчитайки фактора, че Полша е подходяща за тази мисия, защото изпълнява вече изискванията на НАТО да отделя повече пари за отбрана. Френският президент Еманюел Макрон пък възприе помирителен тон и призова всички към спокойствие, припомняйки, че Русия е тази, която върши агресии и би могла да продължи да ги върши и в бъдеще.

От другата страна на Атлантика обаче след спора между Зеленски и Тръмп, в който Ванс изигра също главна роля, се чуха гласове, че може би Зеленски трябва да се оттегли, отбелязват Ройтерс, „Франс 24“, "Фигаро", Бе Еф Ем Те Ве и Франс прес. Съветникът на Белия дом по въпросите на националната сигурност Майк Уолц заяви, че Вашингтон се нуждае от украински лидер, който има желанието да осигури траен мир с Русия и че не е сигурно, дали президентът Зеленски има готовност за това, припомнят Ройтерс, Франс прес , "Фигаро"и „Франс 24“. "Нуждаем се от лидер, който може да работи с нас и в крайна сметка да си взаимодейства с руснаците, за да се прекрати тази война", заяви Уолц в ефира на Си Ен Ен. "Ако стане ясно, че президентът Зеленски има лични или политически мотиви, които се отклоняват от спирането на огъня в неговата страна, тогава, мисля, ще сме изправени пред реален проблем", добави Уолц.

Председателят на Камарата на представителите в Конгреса на САЩ Майк Джонсън също допусна възможността, че ако Зеленски не се съобрази с исканията на САЩ, тогава може да се наложи американското правителство да се обърне към друг украински лидер. "Нещо трябва да се промени. Или той трябва да се вразуми и да се върне на масата за преговори, или някой друг трябва да поведе страната, за да направи това", заяви водещият републиканец в Конгреса в предаване по телевизия Ен Би Си,

Тълси Габард, директорката на Националното разузнаване на САЩ, заяви пред „Фокс нюз“ вчера, че „Зеленски е създал голям разрив в отношенията“, припомнят Франс прес и „Франс 24“.

Но републиканският сенатор Джеймс Ланкфорд, който е член на комисията по разузнаване в Сената на Конгреса на САЩ, заяви пред Ен Би Си относно призивите към Зеленски да се оттегли, че не е съгласен с това, припомнят Франс прес и „Франс 24“. Според него оттегляне на Зеленски сега би тласнало Украйна в спирала на хаоса. А това не бива да се случва точно сега, когато Западът е в търсене на онзи преговарящ, който е способен да постигне мир в Украйна.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио настоя пред Ей Би Си, че Белият дом си дава ясна сметка каква е Русия на Путин и че никой в САЩ не твърди, че Путин трябва да получи Нобеловата награда за мир тази година, припомнят Франс прес и „Франс 24“. Но той добави, че една война не може да бъде приключена, ако двете страни не седнат на масата за преговори. "Не ви обещавам, че това е възможно", добави той. "Не ви казвам, че това е 90 процента вероятно. Но казвам, че вероятността е нула процента, ако не ги заведем на масата за преговори", допълни Рубио.

Сенаторът Линдзи Греъм пък намекна, че Зеленски е показал, че с него не може да се взаимодейства и запитан дали украинският президент трябва да подаде оставка, той каза, че „Зеленски или трябва да подаде оставка и да прати някой друг, с когото може да се взаимодейства, или той трябва да се промени“, припомнят „Ню Йорк пост“, „Фигаро“ и „Вашингтон пост“.

Самият Зеленски казва, че не приема преговори за прекратяване на огъня без силни гаранции за сигурността за Украйна. Той подчертава, че никой повече от него и от украинците не иска мир в Украйна. Зеленски не иска да бъдат правени териториални отстъпки на Русия или Украйна да трябва да се откаже от амбициите си за членство в НАТО, отбелязват световните агенции. Но Тръмп вече заяви, че Украйна трябва да забрави за членство в НАТО. Той обаче също така повтори вчера в социалната си мрежа „Трут соушъл“, че подписване на споразумение между САЩ и Украйна за американско разработване на украински находища на полезни изкопаеми би гарантирало, че американците ще играят роля в украинската минна индустрия, а това ще предотврати риска Русия да предприеме инвазия, защото атакувайки Украйна, тя би застрашила и живота на американците, работещи там съгласно споразумението, а това пък би принудило САЩ да отвърнат на атаката“, припомня „Франс 24“. Според Тръмп това предоставя достатъчно гаранции на Киев, че Русия няма да атакува отново.

Относно намеците от американски представители към Зеленски, че може би той трябва да се оттегли, не бива да се забравя, че самият Зеленски на 23 февруари заяви готовност да подаде оставка, ако това ще доведе до мир за Украйна или в замяна на членство на страната в НАТО, припомня „Укринформ“. Два дни по-късно украинският парламент прие резолюция, потвърждаваща легитимността на президента Зеленски, предадоха ДПА и украинските информационни агенции. В подкрепа на документа гласува ясно мнозинство от 268 депутати при необходим минимум от 226 гласа за приемането му. Ден преди това по време на специалната сесия на украинския парламент, проведена в присъствието на международни гости по повод третата годишнина от пълномащабното нахлуване на Русия, резолюцията получи само 218 гласа. Около 54 депутати, присъстващи в заседателната зала, неочаквано не взеха участие в гласуването в понеделник, включително 38 представители на партията на Зеленски "Слуга на народа". Те не оповестиха публично причините за това, припомня ДПА. Резолюцията, приета на 25 февруари, беше със същата формулировка като предишния ден: "Върховната рада отново припомня, че президентът на Украйна Володимир Зеленски беше избран на свободни, прозрачни и демократични избори. Неговият мандат не е поставен под въпрос нито от украинския народ, нито от Върховната рада". В документа се посочва също, че Зеленски ще остане на поста си, докато новоизбран президент може да поеме властта в съответствие с украинската конституция.

