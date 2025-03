Великобритания: Има различни налични възможности за мир в Украйна

В еликобритания, Франция и други страни разглеждат различни варианти за приключване на войната на Русия срещу Украйна, заяви говорител на британския премиер Киър Стармър, цитиран от Ройтерс. Агенцията отбелязва, че изявлението е направено, след като френският президент Еманюел Макрон предложи едномесечно ограничено примирие.

Френският държавен глава заяви вчера, че има идея за едномесечно примирие по въздух и по морето, както и по отношение на енергийната инфраструктура.

„Ясно е, че има различни налични възможности“, заяви днес говорителят на британския премиер, след като беше помолен да коментира предложението на Макрон. „Просто нямам намерение да коментирам вариантите“, допълни той.

Britain said on Monday that several proposals for a potential Ukraine ceasefire were being considered and that European leaders were working on a peace plan to present to the U.S. after France suggested a month-long truce. pic.twitter.com/68kZUEQans