Тръмп: Няма да търпим военната позиция на Зеленски дълго

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди в социалната си мрежа „Трут соушъл“, че Америка "няма повече да търпи това дълго", визирайки позицията на украинския президент Володимир Зеленски относно евентуално прекратяване на огъня в Украйна, предадоха световните агенции.

Постът е като коментар на статия на Асошиейтед прес със заглавие: "Зеленски каза, че краят на войната е много, много далече“. Тръмп написа: „Това е най-лошото нещо, което Зеленски можеше да каже и Америка няма да търпи това дълго време. Това казвах и аз. Това момче не иска да има мир, докато разполага с подкрепата на САЩ, и Европа на срещата, която проведе със Зеленски, заяви ясно, че не може да свърши тази работа без САЩ“, коментира Тръмп, цитиран от Ройтерс и Франс прес.

По-рано днес президентът на Украйна Володимир Зеленски призова за по-голяма военна подкрепа след седмица, в която Русия е извършила над 2300 въздушни нападения срещу украинска територия предаде ДПА.

Държавният глава написа в социалната платформа "Екс", че в рамките на миналата седмица руските сили са атакували Украйна с над 1050 дрона, пуснали са над територията на страната почти 1300 бомби и са изстреляли повече от 20 ракети.

"Ние искаме тази война да приключи. Но Русия не иска и продължава въздушния си терор", заяви Зеленски в публикацията си.

Ukraine is fighting for the normal and safe life it deserves, for a just and reliable peace. We want this war to end. But Russia does not, and continues its aerial terror: over the past week, more than 1,050 attack drones, nearly 1,300 aerial bombs, and more than 20 missiles have… pic.twitter.com/OkZMY9hhgT