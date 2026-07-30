Невероятно откритие на Перперикон: Разкриха древен мавзолей, какъвто няма в Римската империя

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Археолози откриха късноримски каменен мавзолей на Перперикон - първото голямо археологическо откритие за сезон 2026 и единадесетият мавзолей в представителния некропол от III–V век.

Мавзолеят е с диаметър около 8 метра, като се проучва вътрешността му, където археолозите очакват да открият ритуално огнище, подобно на това в Храма на Слънцето.

Проф. Николай Овчаров определя находката като уникална, тъй като подобна концентрация на кръгли мавзолеи не е известна никъде другаде в Римската империя, а разкопките разкриват и скални гробници с аналози при Татул.

Историческо архитектурно откритие на Перперикон (ВИДЕО/СНИМКИ)

Каменен мавзолей на влиятелен гражданин на Перперикон от късноримската епоха (III–V век) е новото архитектурно откритие на археологическия обект. Обектът беше представен от ръководителя на разкопките на скалния град на траките – проф. Николай Овчаров, който подчерта, че това е единадесетият по ред разкрит мавзолей, който е с кръгла форма и с който се допълва картината на т.нар. Ареа Сакра в Южния квартал на Перперикон.

„В края на краищата наистина се оказва, че ние имаме некропол, какъвто по всяка вероятност не съществува никъде, поне открит досега, в Римската империя“, каза още проф. Овчаров.

Историческо архитектурно откритие на Перперикон (ВИДЕО/СНИМКИ)

Той допълни, че мавзолеят е с диаметър 7,80 метра. Запазен е прагът му, който е за двойна дървена врата. Градежът е от масивни каменни блокове. Монументът е бил покрит с купол от римски керемиди и тухли, за което свидетелстват откритите в него керемидени парчета. Той се намира в непосредствена близост до разкрития миналата година храм на Слънцето, както и до разкритата преди десетилетие християнска базилика.

Мавзолеят е единадесети, като входът му е ориентиран на изток като всички предходни, открити в Южния квартал. Върху руините му са били изградени средновековни жилища, за чийто строеж са използвани камъни от античната сграда. Въпреки това конструкцията е достатъчно добре запазена, за да бъде направена графична реконструкция.

Откриха мавзолей от епохата на Юстиниан Велики в Перперикон

Находката се появява в началото на втория месец от тазгодишните разкопки.

„В следващите седмици предстои да се установи връзката на мавзолея с останалите части от некропола и особено с известния отпреди години голям скален гроб, намиращ се непосредствено до него“, заключи проф. Овчаров.