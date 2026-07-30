България

Невероятно откритие на Перперикон: Разкриха древен мавзолей, какъвто няма в Римската империя

Мавзолеят е с диаметър около осем метра и е част от представителния некропол от III–V век.

30 юли 2026, 10:00
СОС отхвърли инвестиция от 9,6 млн. евро за домакинство на състезания по скейтборд в София

СОС отхвърли инвестиция от 9,6 млн. евро за домакинство на състезания по скейтборд в София
Остри политически сблъсъци в парламента заради съдбата на Комисията по досиетата

Остри политически сблъсъци в парламента заради съдбата на Комисията по досиетата
Костадинов: Законопроектът за българския език не предвижда имената на министерствата да се изписват на латиница

Костадинов: Законопроектът за българския език не предвижда имената на министерствата да се изписват на латиница
Протест пред Столичната община заради спорна замяна на имоти в „Драгалевци“ и „Княжево“

Протест пред Столичната община заради спорна замяна на имоти в „Драгалевци“ и „Княжево“
Вдигнаха МиГ-29 заради бомбените заплахи срещу трите пътнически самолета към България

Вдигнаха МиГ-29 заради бомбените заплахи срещу трите пътнически самолета към България
Финансовото министерство представя Бюджет 2027 в УНСС

Финансовото министерство представя Бюджет 2027 в УНСС
Удариха контрабанден канал във Варна: Арестуваха четирима митничари и двама техни шефове

Удариха контрабанден канал във Варна: Арестуваха четирима митничари и двама техни шефове
Председателят на СОС: „Топлофикация София“ е пред фалит заради години лошо управление и регулаторен натиск

Председателят на СОС: „Топлофикация София“ е пред фалит заради години лошо управление и регулаторен натиск
  • Археолози откриха късноримски каменен мавзолей на Перперикон - първото голямо археологическо откритие за сезон 2026 и единадесетият мавзолей в представителния некропол от III–V век.
  • Мавзолеят е с диаметър около 8 метра, като се проучва вътрешността му, където археолозите очакват да открият ритуално огнище, подобно на това в Храма на Слънцето.
  • Проф. Николай Овчаров определя находката като уникална, тъй като подобна концентрация на кръгли мавзолеи не е известна никъде другаде в Римската империя, а разкопките разкриват и скални гробници с аналози при Татул.

Историческо архитектурно откритие на Перперикон (ВИДЕО/СНИМКИ)

Каменен мавзолей на влиятелен гражданин на Перперикон от късноримската епоха (III–V век) е новото архитектурно откритие на археологическия обект. Обектът беше представен от ръководителя на разкопките на скалния град на траките – проф. Николай Овчаров, който подчерта, че това е единадесетият по ред разкрит мавзолей, който е с кръгла форма и с който се допълва картината на т.нар. Ареа Сакра в Южния квартал на Перперикон.

„В края на краищата наистина се оказва, че ние имаме некропол, какъвто по всяка вероятност не съществува никъде, поне открит досега, в Римската империя“, каза още проф. Овчаров.

Историческо архитектурно откритие на Перперикон (ВИДЕО/СНИМКИ)

Той допълни, че мавзолеят е с диаметър 7,80 метра. Запазен е прагът му, който е за двойна дървена врата. Градежът е от масивни каменни блокове. Монументът е бил покрит с купол от римски керемиди и тухли, за което свидетелстват откритите в него керемидени парчета. Той се намира в непосредствена близост до разкрития миналата година храм на Слънцето, както и до разкритата преди десетилетие християнска базилика.

Мавзолеят е единадесети, като входът му е ориентиран на изток като всички предходни, открити в Южния квартал. Върху руините му са били изградени средновековни жилища, за чийто строеж са използвани камъни от античната сграда. Въпреки това конструкцията е достатъчно добре запазена, за да бъде направена графична реконструкция.

Откриха мавзолей от епохата на Юстиниан Велики в Перперикон

Находката се появява в началото на втория месец от тазгодишните разкопки.

„В следващите седмици предстои да се установи връзката на мавзолея с останалите части от некропола и особено с известния отпреди години голям скален гроб, намиращ се непосредствено до него“, заключи проф. Овчаров.

Източник: БТА, Валентина Стоева    
Перперикон археология мавзолей разкопки късноримска епоха Николай Овчаров некропол ротонда скални гробници Римска империя
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Катастрофа с трамвай в центъра на София: Двама души са в болница

Катастрофа с трамвай в центъра на София: Двама души са в болница

Ръсел Бранд бе признат за виновен в изнасилване, изпратиха го директно в ареста

Ръсел Бранд бе признат за виновен в изнасилване, изпратиха го директно в ареста

Брутални изтезания край Перник: Двама убили работник с маркуч и го вързали със синджир в обора

Брутални изтезания край Перник: Двама убили работник с маркуч и го вързали със синджир в обора

Защо Пийт Хегсет току-що стана още по-ценен за Доналд Тръмп

Защо Пийт Хегсет току-що стана още по-ценен за Доналд Тръмп

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
9 често срещани здравословни проблеми при Мастифите

9 често срещани здравословни проблеми при Мастифите

dogsandcats.bg
Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България
Ексклузивно

Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България

Преди 2 дни
България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна
Ексклузивно

България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна

Преди 2 дни
Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари
Ексклузивно

Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари

Преди 2 дни
<p>Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни</p>
Ексклузивно

Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Половината българи режат от храна и здраве заради скъпата енергия – един от най-високите дялове в ЕС

Половината българи режат от храна и здраве заради скъпата енергия – един от най-високите дялове в ЕС

Парите ни Преди 3 минути

Проучване на Европейската инвестиционна банка показва, че 74% от българите са усетили значителен удар върху покупателната си способност заради поскъпването на енергията при 60% средно за ЕС

ЕК преведе още 4,36 млрд. евро на Украйна

ЕК преведе още 4,36 млрд. евро на Украйна

Свят Преди 8 минути

От преведената днес сума 3,7 милиарда евро са за макрофинансова помощ за държавата, а 658 милиона евро са предназначени за закупуване на военно оборудване, съобщиха от Брюксел

Кой поръчва в 23:00? Защо ресторантите вече не чакат работното време на доставчиците

Кой поръчва в 23:00? Защо ресторантите вече не чакат работното време на доставчиците

Любопитно Преди 23 минути

Какво разкриват данните за навиците на ресторантьорския бизнес ?

.

Световен рекорд: Съдия вдигна 53 червени картона в един мач в Бразилия

Любопитно Преди 27 минути

Мач от младежкото първенство завърши с исторически хаос, 43 изгонени футболисти и прекратяване на срещата заради заплахи и вандализъм

Висша мода, звезден блясък и дизайнерски бижута: Три луксозни български бранда идват на BEGE EXPO 2026

Висша мода, звезден блясък и дизайнерски бижута: Три луксозни български бранда идват на BEGE EXPO 2026

Любопитно Преди 28 минути

FashionTV и три български дизайнерски бранда ще добавят стил и елегантност към най-голямото изложение на игралната индустрия на Балканите

DARA

DARA ще бъде специален гост на „Евровизия Азия 2026“ в Банкок

Любопитно Преди 30 минути

Победителката в „Евровизия 2026“ DARA ще участва като специален гост на финала на първото азиатско издание на музикалния конкурс в Банкок на 14 ноември, където ще представи новото си парче Bad Idea пред фенове от 11 държави

<p>Руски хакери атакуваха хиляди смартфони и български военен сайт&nbsp;</p>

Мащабна руска кибератака срещу Android и iOS засегна и български военен сайт

България Преди 41 минути

Руската хакерска група APT29 е използвала компрометирани уебсайтове и зловреден код за кражба на чувствителни данни от необновени мобилни устройства

Удар на Европейската прокуратура: Разбиха мрежа за ДДС измами с луксозни коли за 100 млн. евро

Удар на Европейската прокуратура: Разбиха мрежа за ДДС измами с луксозни коли за 100 млн. евро

България Преди 47 минути

Мащабната операция обхвана 5 държави от ЕС, над 900 правоохранители, 13 арестувани и конфискувани имоти, автомобили и скъпи вещи

Starlink

Русия обединява усилия с Беларус за създаването на конкурент на Starlink. Какво означава това за балтийските държави?

Свят Преди 1 час

Проектът на „Бюро 1440“ цели да изгради независима руска система за сателитен интернет, която вече се използва при някои дронове в Украйна

Войната за ананаса: Уволниха италиански шеф, отказал да сложи плод върху пица

Войната за ананаса: Уволниха италиански шеф, отказал да сложи плод върху пица

Любопитно Преди 1 час

В момента готвачът е нает в друг италиански ресторант. Ананасът не фигурира в неговото меню

Ивет Лалова-Колио излиза на Арената в „Игри на волята“

Ивет Лалова-Колио излиза на Арената в „Игри на волята“

Любопитно Преди 1 час

Кой ще е първият номиниран воин във Войната на племената тази седмица?

Великобритания и ЕС на финалната права за „рестарт“ на отношенията след Брекзит

Великобритания и ЕС на финалната права за „рестарт“ на отношенията след Брекзит

Свят Преди 1 час

Великобритания и Европейският съюз са близо до финализиране на ключово споразумение за „рестартиране“ на отношенията си, като се очаква британският премиер Анди Бърнам да посети Брюксел този месец, за да финализира сделката

„Избирам България“ с нов прием: Стимули за млади хора с български произход, които учат у нас

„Избирам България“ с нов прием: Стимули за млади хора с български произход, които учат у нас

Парите ни Преди 1 час

Новата мярка е за студенти от бесарабските българи и от Западните покрайнини

.

Конфискуваха 3000 тарантули, скрити в куфари на летище

Свят Преди 1 час

Шофьорът от фаталната катастрофа край Плевен с четирима загинали остава в ареста

Шофьорът от фаталната катастрофа край Плевен с четирима загинали остава в ареста

България Преди 1 час

Мъжът е с обвинение за причиняване по непредпазливост на смъртта на четирима души след движение със скорост над 170 км/ч при ограничение от 70 км/ч

Изкуствен интелект на INSAIT влиза в одитите на обществените поръчки: Проверката ще отнема наполовина по-малко време

Изкуствен интелект на INSAIT влиза в одитите на обществените поръчки: Проверката ще отнема наполовина по-малко време

България Преди 1 час

Изводите остават изцяло на одиторите, уверява председателят на Сметната палата Димитър Главчев

Всичко от днес

От мрежата

Какво не знаем за породата Американско були, забранена във Великобритания

dogsandcats.bg

7 полезни съвета за разходка с кучето в дъждовно време

dogsandcats.bg
1

Обновиха пътеката в Драгоманското блато

sinoptik.bg
1

Бели врабчета летят из Воденската гора в Лудогорието

sinoptik.bg

Мая и Кнопа: две загубени съдби и един важен урок за всички нас

Edna.bg

Ивет Лалова-Колио излиза на Арената в „Игри на волята”

Edna.bg

Мащабна руска кибератака срещу смартфони с Android и iOS засегна и България

Nova.bg

ЕК със забележки към България по бюджетния план за 2027

Nova.bg